A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa se acerca a la apertura del secreto de sumario. Allí, se conocerán los detalles más intrínsecos de la investigación y los abogados de las partes podrán expresarse sobre sus representados, sin ningún obstáculo. Hasta el momento, hay 7 personas detenidas y los investigadores desconocen si está vivo o no. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.
Caso Loan: las cinco hipótesis de lo que pasó con el niño
La desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio sigue generando conmoción y nuevas líneas de investigación.
Caso Loan: cuáles son las hipótesis de la desaparición del niño
Caso Loan: cuáles son las hipótesis de la desaparición del niño
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.
Así fue el macabro plan del secuestro de Loan Peña, según la Justicia
A 12 meses de su desaparición, Loan Danilo Peña sigue sin aparecer. Si bien el reciente fallo de la Cámara Federal confirma la existencia de un plan orquestado, la causa aún no logró establecer qué pasó con el niño después de su secuestro ni dónde está.
A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la provincia de Corrientes, la Justicia federal cree que fue un plan criminal premeditado. La Cámara Federal de Corrientes avaló los fundamentos de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien había procesado a siete personas por la sustracción y ocultamiento del niño de cinco años, incluyendo a un excomisario, una exfuncionaria municipal y varios allegados a la familia.
Las duras palabras del papá de Loan contra Laudelina, su hermana: "Mintió"
A un año de la desaparición del pequeño, los padres de Loan confían que alguno de los acusados se quiebre y confiese frente a la Justicia.
A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje El Algarrobal, cerca de la ciudad correntina de 9 de Julio, la familia del pequeño está esperanzada en que antes o durante el juicio alguno de los siete procesados cuente qué pasó, qué hicieron y dónde está el pequeño que desapareció después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. El reclamo por la confesión volvió a surgir de la mamá de Loan, María Noguera, que habló con algunos medios correntinos que hicieron una vigilia por el aniversario.