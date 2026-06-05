Llega el Mundial de la Yerba Mate a CABA: stands de productores, degustaciones guiadas y paneles materos

Este fin de semana Mundial de la Yerba Mate: stands de productores, degustaciones guiadas y paneles materos.

La Ciudad de Buenos Aires será sede del Mundial de la Yerba Mate durante este fin de semana del 5 al 7 de junio. Con stand de productores, degustaciones guiadas y paneles materos, el evento se desarrollará en el Museo del Mate, ubicado en el barrio de Monserrat, sobre Av. de Mayo 853 (Ciudad de Buenos Aires).

Desde el sitio oficial comentan que se trata de "un evento inédito que busca elevar y reconocer a la yerba mate a través de un certamen internacional de evaluación técnica y una fan fest que la conecta con el público". En este sentido, quienes se sumen van a poder disfrutar de actividades en vivo, experiencias inmersivas y hasta estaciones interactivas donde charlar con referentes de la industria.

Este fin de semana se lleva a cabo el Mundial de la Yerba Mate.

Cómo será el Mundial de la Yerba Mate

El Mundial de la Yerba Mate tendrá lugar del 5 al 7 de junio en el Museo del Mate. Se premiará por primera vez en la historia a productores y sus yerbas, a través de un sistema de votación a ciegas. "Con un protocolo certificado por reconocidas entidades y escribano público, con jurado internacional y medallero oficial, siguiendo los estándares ya consolidados en industrias como el vino, el aceite de oliva y los destilados. Un proceso que le da a la yerba el reconocimiento y la seriedad que siempre mereció", detallan desde la organización del evento.

Del mundial participarán más de 12 países y 80 productores, quienes mostraran sus técnicas para elaborar la yerba que acompaña todos los días a los argentinos y aficionados del mate alrededor del mundo. "Productores artesanales, grandes marcas, pequeños emprendedores y blenders de todos los países compiten bajo los mismos criterios de evaluación", destacan los organizadores sobre su evento.

Siguiendo esta línea, los mismos concluyen: "El evento combina evaluación técnica de alto nivel, visibilidad comercial y encuentro directo con el público, posicionando a la yerba mate como lo que realmente es: un producto de excelencia con identidad cultural propia y proyección mundial".

Con respecto a las entradas, tienen un valor a partir de los 10 mil pesos y se consiguen a través del sitio web Entradauno. Además de la entrada general hay disponible una opción con degustación incluida y el acceso a charlas y conferencias, por un valor de 18 mil pesos. Quienes opten por la primera de las opciones, podrán disfrutar de stands con productos de diferentes partes del mundo.