Qué es la liofilización, la tecnología de la NASA que revoluciona la alimentación en Argentina

Liofilización, la tecnología de la NASA para la alimentación.

Durante décadas, la liofilización fue una tecnología asociada a laboratorios, expediciones extremas y misiones espaciales de la NASA. Sin embargo, lo que alguna vez sirvió para alimentar astronautas hoy empieza a ganar terreno en la vida cotidiana de los argentinos, impulsando una nueva forma de consumir alimentos más naturales, nutritivos y libres de conservantes.

La liofilización es un proceso de conservación que elimina el agua de los alimentos mediante sublimación. En términos simples, los productos se congelan a temperaturas muy bajas y luego, en un entorno de vacío, el agua pasa directamente del estado sólido al vapor sin convertirse en líquido. Gracias a este procedimiento, se conservan prácticamente intactas las propiedades originales de los alimentos.

A diferencia de otros métodos de deshidratación que pueden alterar sabores, aromas o nutrientes, la liofilización permite mantener las vitaminas, minerales, textura y características organolépticas de frutas, verduras, carnes y otros ingredientes. Además, no requiere conservantes artificiales, colorantes ni refrigeración para su almacenamiento.

El resultado es un alimento liviano, crocante y con una vida útil que puede superar los dos años, convirtiéndose en una alternativa cada vez más atractiva para consumidores que buscan productos con menos procesamiento y mayor transparencia en su elaboración.

Cómo impacta la liofilización en la industria alimentaria argentina

Aunque la técnica comenzó a popularizarse gracias a su utilización en programas espaciales y expediciones científicas, hoy encuentra nuevas aplicaciones en la industria alimentaria argentina. Una de las empresas que apuesta por esta innovación es Pomona Foods, creada por el emprendedor Mateo de la Rúa. La compañía trabaja recuperando frutas y verduras excedentes del sistema comercial que se encuentran en perfecto estado y las transforma en ingredientes premium utilizados por marcas como Lucciano's, Rapanui y el pastelero Damián Betular. Los productos obtenidos mediante este proceso se utilizan en chocolatería, repostería, blends de té y también como snacks saludables para consumo directo.

La tecnología también llegó al universo de las mascotas. A través de la marca Panthera, De la Rúa desarrolló una línea de snacks monoproteicos para perros y gatos elaborados exclusivamente con carne real. El proceso elimina la necesidad de incorporar harinas, rellenos o aditivos, una tendencia que acompaña el crecimiento de la demanda por alimentos más naturales también en el segmento pet.

La liofilización es un proceso de conservación que elimina el agua de los alimentos mediante sublimación.

"Durante mucho tiempo la liofilización fue una tecnología asociada a nichos muy específicos, desde aplicaciones científicas hasta alimentos para expediciones o programas espaciales. Lo que cambió es el consumidor. Hoy existe una búsqueda mucho más consciente sobre qué comemos, cómo se conserva un producto y cuántos ingredientes realmente necesita", explica Mateo de la Rúa.

La expansión de esta tecnología demuestra cómo desarrollos creados para resolver desafíos extraordinarios pueden terminar transformando hábitos cotidianos. Lo que nació como una solución para conservar alimentos en el espacio hoy comienza a redefinir la forma en que muchas personas eligen qué llevar a su mesa y qué ofrecerles a sus mascotas.