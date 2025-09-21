El anuncio de una mega empresa alimenticia en medio de la crisis.

En medio de la crisis económica una importante empresa alimenticia internacional hizo un fuerte anuncio. Almarai–Fondomonte, la cual produce megafardos de alfalfa en Córdoba levantará otra planta en dicha provincia.

Esta nueva fábrica será para el deshidratado y prensado de alfalfa que se sumará a la planta de procesado, secado, acopio y acondicionado de megafardos en San Vicente. El grupo Almarai es el fabricante de alimentos y lácteos más grande del Medio Oriente y uno de los más grandes del mundo.

La noticia se conoció en la edición 2025 de la Plenaria Anual de Clúster de Alfalfa (PACA). “Las principales noticias que traemos para PACA 2025 tienen que ver con la parte industrial, es decir con lo que considerábamos era la pata que le estaba faltando al Clúster, y se relaciona con el deshidratado y el prensado", comenzó Fabián Russo, actual presidente de ese grupo de trabajo.

Y sumó: "La empresa Almarai–Fondomonte, que en Argentina está operando en la zona de Traslasierra, específicamente en la comuna de San Vicente, va a instalar una planta deshidratadora y de prensado en la localidad de Tránsito”.

Aseguran que esto favorecerá a los productores de la región

"Es una excelente novedad, por todo lo que esto implica: no solamente en cuanto a la producción de alfalfa, sino también en los eslabones indirectos como los fletes, la movilidad, lo operativo, los puestos de trabajo, entre muchos otros aspectos”, sumó al portal AgroVerdad.

Almarai es dueña de la empresa argentina Fondomonte South America y tiene en Córdoba producción propia de alfalfa, en campo bajo riego y una importante planta que incluye varios galpones y un edificio de grandes dimensiones en el que funciona la planta deshidratadora de alfalfa, donde se procesa la materia prima con maquinaria adquirida a la compañía española Apisa.

"Ellos tienen una exigencia altísima respecto a la calidad, porque es toda producción para exportación. Esta es una gran noticia, no solamente para los socios del Clúster de Alfalfa, sino también para todos los productores de la zona que no son socios", agregó Russo quién detalló que además de los campos propios de la empresa, en la planta de nueva planta de Tránsito, la empresa va a tener que absorber y nutrirse de la producción de alfalfa de los productores de la región.

Esto se ve como una buena noticia en medio de la crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei donde el rubro alimenticio está atravesando un duro momento por la caída del consumo y la apertura de importaciones que volvió moneda corriente el cierre de fábricas y los despidos masivos.