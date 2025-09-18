Importante empresa alimenticia despidió 80 trabajadores.

Una de las empresas más importantes de la industria alimenticia despidió 80 trabajadores en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Los afectados aseguran que fue sin causa y sin previo aviso.

Swift desvinculó 40 trabajadores la semana pasada y otros 40 en estos últimos días de la planta de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, más específicamente del sector "de la picada", que tiene unos 300 operarios.

"Me despidieron de la empresa y no me dijeron ningún motivo. Fue hace cuatro días y después me llegó el telegrama, y así le está pasando a un montón de compañeros", reclamó uno de los trabajadores despedidos al portal El Tres.

En ese sentido, agregó: "Despidieron a un montón de compañeros, gente de familia. Yo tengo tres hijos, de 10, 8 y 3 años. De un día para el otro me dijeron que no tenía trabajo".

Las desvinculaciones se dieron en el sector picada, en el turno de las 4 de la madrugada y del mediodía. Por este motivo, el Sindicato de la Carne realizó el último miércoles una marcha hacia las puertas del frigorífico de la localidad al sur de Rosario para repudiar y pedir explicaciones de estas medidas.

"Hay gente que hace 20 años que estaba, gente grande que le falta poco para jubilarse. No sé qué voy a hacer ahora que no hay laburo en ningún lado", agregó el trabajador despedido y detalló que varios compañeros más sufrieron esta situación al querer pasar el molinete y no poder ingresar a la planta.

La versión de Swift ante el despido de 80 trabajadores

A través de un comunicado, los representantes de la reconocida empresa alimenticia informaron: "Tenemos cinco plantas funcionando actualmente en Argentina, empleando más de 3.500 personas en forma directa, con estricto cumplimiento de la ley y el convenio sindical vigente".

"En la planta de Villa Gobernador Gálvez se emplea a 2.000 personas y que está operando normalmente, excepto por un sector en donde existe un conflicto laboral", agregaron y sostuvieron que el conflicto con los operarios se originó por "violaciones de las normativas aplicables" tras las cuales "se aplicaron las sanciones correspondientes".

"La Empresa ratificó su compromiso con la Comunidad de VGG y su buen relacionamiento con el Sindicato de la Carne, con quienes continuarán buscando las alternativas para encontrar una solución superadora a la situación puntual", sumaron desde Swift en el comunicado desligándose del conflicto tras despedir 80 trabajadores.