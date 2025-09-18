El economista y ex asesor presidencial Carlos Rodríguez aseguró que la estrategia de gobierno del presidente Javier Milei "está colapsando" porque su equipo económico "manejó el país como una mesa de dinero" y advirtió que "el mercado le está diciendo fin a tantos errores".

En un mensaje en redes sociales, el economista planteó que Milei tuvo "dos fallas fundamentales" y las describió. "1-El equipo económico que manejó el país como una mesa de dinero. 2-La estrategia comunicacional del presidente y sus acólitos, denigrando a todos los que no les rendían pleitesía", escribió.

Rodríguez aseguró que "las malas políticas desalentaron la inversión y afectaron seriamente al sector productivo y la confianza de los consumidores" y alertó que "el país está entrando en recesión justo en medio del período electoral".

"Como diría el portavoz de la presidencia, el mercado le está diciendo FIN a tantos errores", concluyó.