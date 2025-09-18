"Irrespetuoso": el fuerte cruce de Adorni con un periodista en medio de la crisis

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a cruzarse duramente con un periodista, al que trató de "irrespetuoso", en la conferencia de prensa que brindó este jueves en Casa Rosada.

La situación se dio cuando el acreditado por CNN Radio, Nicolás Gallardo, realizó dos preguntas en vez de una, lo que disparó la crítica por parte de Adorni, debido a que el funcionario afirmó haber avisado de antemano que disponía de tiempo limitado para responder.

Cómo fue el cruce de Adorni con Nicolás Gallardo de CNN Radio

Gallardo formuló sus preguntas sobre cuáles serían los gobernadores que, según dijo Milei en X, pertenecen al "partido del Estado" que quiere "voltear" al Gobierno, y sobre si el Banco Central podrá seguir defendiendo el tipo de cambio en el techo de las bandas como ocurrió ayer.

Adorni respondió la primera de las preguntas, explicando que, en todo caso, los que pertenecen a este grupo que supuestamente no quiere la continuidad del gobierno de Milei son solo "algunos" pero "no todos" los mandatarios provinciales. "El Presidente jamás ha incluido a todos los actores en la misma bolsa. Los del partido del Estado que desean eufóricamente que el Presidente no sea Presidente incluye a gobernadores, diputados y senadores, pero no a todos", afirmó.

Entonces, el vocero presidencial le pidió al periodista que reiterase su segunda pregunta. Pero, antes, acotó: "Les aclaro que, en virtud de que me tomé la amabilidad de avisarles que dependíamos del tiempo, Gallardo se va a llevar todas las preguntas de hoy". El periodista de CNN Radio contestó: "Perfecto. Hubiera venido antes", en referencia a que la conferencia empezó aproximadamente 50 minutos tarde.

En ese punto, Adorni le respondió, visiblemente ofuscado: "No seas irrespetuoso, porque vamos a terminar no contestándote ninguna pregunta. Mantengámonos en la línea de que nos respetamos mutuamente". A lo que, a su vez, Gallardo contestó: "Estamos desde las 10 acá". Inmediatamente después, cuando otro periodista formuló su propia pregunta, el vocero siguió: "Te la respondo por cortesía por el exceso de tu compañero".

Acerca de la pregunta sobre el esquema cambiario, Adorni contestó que el Banco Central podrá seguir defendiendo el tipo de cambio para que este no sobrepase la banda superior, hoy en 1,474 pesos. "Claramente el esquema económico, que incluye la política fiscal, monetaria y cambiaria, son consistentes. Nunca jamás va a tener problema en salir a responder el Banco Central, a comprar esos pesos cuando se toque el techo de la banda". "No hay razón para que nunca jamás haya problemas. El esquema está preparado", reafirmó.