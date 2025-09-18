Crisis de Milei: la Bolsa argentina es la que más cayó en 2025 en todo el mundo

La Bolsa de Valores de Argentina registra el peor desempeño de las principales plazas bursátiles del mundo, con una caída acumulada de casi el 30% hasta los 1.783.519 puntos desde que comenzó el ejercicio 2025, sobre todo luego de las últimas caídas que presentó en estas semanas tras la derrota del gobierno de Javier Milei en las elecciones en PBA.

Así, el principal índice bursátil argentino, el S&P Merval, acumulaba un derrumbe del 29,41% en el año, situándose por delante de otros en la magnitud de su caída, como el saudí Tadawul All Share (-10,79%) y del ruso MOEX Russia Index (-2,93%).

Además, contrasta con los del resto de la región, ya que índice brasileño Bovespa sube un 21,04%, el colombiano COLCAP un 32,96%, el peruano S&P Lima General un 20,29% y el mexicano S&P/BMV IPC un 24,40%.

La evolución negativa de la Bolsa argentina en lo que va de año contrasta también con la subida del 172,52% registrada en 2024, cuando se situó entre las mejores plazas a nivel mundial. Solo este jueves, el S&P Merval lleva caído un 4,3%, tras la primera intervención del Banco Central en el techo de las bandas cambiarias del último miércoles.

Los desplomes del S&P Merval en 2025

En general, las caídas responden a las amenazas sobre política arancelaria del presidente estadounidense Donad Trump, pero el mayor retroceso se registró el pasado 8 de septiembre, un día después de conocerse la victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires frente a La Libertad Avanza, luego de la difusión de los audios sobre las coimas en la ANDIS.

Otras caídas importantes de este año ocurrieron en enero, durante marzo frente a la incertidumbre por la firma del acuerdo con el FMI, y durante agosto pasado frente a la fuerte suba de las tasas de interés y encajes.

La incertidumbre generada impulsó al alza el riesgo país hasta superar los 1.300 puntos este mismo jueves y al precio del dólar hasta los 1.474,50 pesos, superando así el valor de 1.474,35 pesos habilitado por el banco central para contener la demanda de divisas.

Debido a la subida del dólar por encima de la banda cambiaria, el BCRA decidió intervenir en el tipo de cambio por primera vez desde el 14 de abril, fecha en la que entró en vigor un esquema cambiario de libre flotación entre bandas con la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), al vender 53 millones de dólares.