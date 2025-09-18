Vuela el riesgo pais por encima de los 1.300 puntos y caen los bonos

Tras la paliza que recibió el Gobierno en el Congreso, el riesgo país se dispara y se ubica en 1.311 puntos básicos. Además, los bonos soberanos se hunden hasta casi un 3% en la pre apertura del mercado, profundizando la crisis de confianza en el plan económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las primeras horas de operaciones en el mercado marcan fuertes caídas para los bonos globales argentinos denominados en dólares, tras la derrota parlamentaria que sufrió el Gobierno. El riesgo país, medido por el JP Morgan, escala 11 puntos y se ubica en 1.311 unidades, reforzando la tendencia negativa observada en activos de Argentina durante las últimas semanas.

De acuerdo al relevamiento, los precios de los globales muestran bajas en el arranque del jueves. El Global 29 cotiza a 21,43 y 69,12, el Global 30 a 20,25 y 65,38, el Global 35 a 16,11 y 51,45, mientras que el Global 38 registra 17,12 y 54,53. Completan la serie el Global 41 con 15,55 y 48,68, y el Global 46 con 15,79 y 50,35. Todas las referencias acompañan caídas que oscilan entre el -1,71% y el -2,34%.

El mercado no parece muy contento con que Caputo haya empezado a usar los dólares del FMI, que deberían usarse para repagar la deuda, en el mercado cambiario.

El Gobierno quema los dólares del FMI

El Banco Central intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y vendió U$S 53 millones, producto de la escalada del dólar mayorista hacia el límite del techo de la banda de flotación. De esta manera, la entidad a cargo de Santiago Bausili tuvo que vender parte de sus reservas para contener la suba del tipo de cambio mayorista, el cual cerró en $1.474,5.

Así, por primera vez desde que se impuso el sistema de bandas luego de haber anunciado la salida del cepo y el acuerdo con el Fondo, el Banco Central intervino para sujetar a la divisa estadounidense y así evitar que siga registrando subas. La tensión cambiaria comenzó luego de la derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno se vio superado por Fuerza Patria 33,85% contra 46,96%, respectivamente.

Desde el día posterior de las elecciones provinciales, el dólar mayorista trepó más de $ 70, pasando de $ 1.409 a $ 1.474,5. Esto significó un aumento aproximado de 4,5%.

Por otro lado, el dólar oficial o minorista que ofrece el Banco Nación cerró el miércoles en $1.485, una suba de $5 respecto del cierre del martes. En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,7% hasta los $1.480,47, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un avance de 0,8% hasta los $1.494,54.