Caputo habló antes de la apertura de mercados: "Quieren voltear al presidente"

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la oposición intenta "romper el equilibrio fiscal" y "voltear al presidente" a través del Congreso. En medio de la crisis económica y cambiaria, el funcionario intentó enviar un mensaje a los mercados antes de la apertura de cotizaciones.

En la red social X, Caputo disparó: "Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo". En tono electoral, añadió: "Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre".

El dólar no flota más

El Banco Central (BCRA) intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y vendió US$53 millones, producto de la escalada del dólar mayorista hacia el límite del techo de la banda de flotación. De esta manera, la entidad a cargo de Santiago Bausili tuvo que vender parte de sus reservas para contener la suba del tipo de cambio mayorista, el cual cerró en $1.474,5.

Así, por primera vez desde que se impuso el sistema de bandas luego de haber anunciado la salida del cepo y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central intervino para sujetar a la divisa estadounidense y así evitar que siga registrando subas.

La tensión cambiaria comenzó luego de la derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno se vio superado por Fuerza Patria 33,85% contra 46,96%, respectivamente. Desde el día posterior de las elecciones provinciales, el dólar mayorista trepó más de $70, pasando de $1.409 a $1.474,5. Esto significó un aumento aproximado de 4,5%.

Esto puede generar que, en caso de que el mayorista se mantenga al límite de la banda, el BCRA se empieze a drenar el nivel de sus reservas. Para Sebastián Menescaldi, economista y director de la consultora EcoGo, la población “se quiere dolarizar pagando un precio mayor al techo de la banda”, y como consecuencia las reservas “van cayendo” de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre, como producto de la venta de reservas y la absorción de pesos por parte del Central.

“Como consecuencia, es más difícil cumplir con la meta de reservas. A este nivel, la venta del BCRA no va a ser lineal de acá a las elecciones. Puede ser que se vaya incrementando y tenga más presión hacia adelante”, señaló. La economista Natalia Motyl sostuvo que el BCRA “no tiene poder de fuego para hacer frente a una corrida contra el peso”.

“Es una carrera contra el tiempo. Hoy las reservas netas están en rojo en US$9.000 millones, el esquema de bandas dejó de ser creíble y el mercado avizora semanas de drenaje de dólares en medio de una caída de la actividad económica, lo que marca las dificultades del Gobierno de pagar los vencimientos el próximo año”, aseguró.

Agregó, además, que como resultado se obtiene un “deterioro” del balance del Banco Central que “agudiza la crisis de confianza. “Se vienen semanas de mucho nerviosismo en los mercados con suba del riesgo país, suba del dólar, caída de bonos y acciones. Esto afecta la gobernabilidad del Gobierno”, advirtió.

Días atrás, el director del BCRA, Federico Furiase, aseguró que la entidad posee US$22.000 millones para contener el tipo de cambio, respondiendo al tuit del usuario Aldo Abram.

Con información de NA