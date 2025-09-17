Luis Caputo no supo explicar cómo pagarán la deuda y sembró más duda en el mercado

El ministro de Economía, Luis Caputo, no pudo explicar con qué dólares pagarán los vencimientos de deuda que se aproximan y reconoció la crisis económica. Además, afirmó que, con este precio, el Tesoro no comprará más dólares.

El funcionario volvió a responder en la red social X consultas de usuarios en relación al dólar, la banda cambiaria y la deuda. Uno de ellos, planteó las dudas en torno a los abultados vencimientos que tiene que cumplir el Tesoro en los próximos meses, con pocos dólares acumulados y en un momento de volatilidad financiera. El funcionario no supo qué responderle y sembró más dudas.

"Toto, consulta, que quizás puede ser la duda de varios. Teniendo en cuenta los vencimientos que tiene el tesoro en el corto plazo, la cantidad de dólares que tiene actualmente y que, en estos precios, no va a comprar dólares, cómo tienen pensado afrontar esos compromisos?", consultó un usuario.

Sin poder dar una certeza, Caputo respondió: "Buena pregunta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora. Saludos".

Los vencimientos de deuda que se vienen

El Tesoro cuenta con aproximadamente 1.100 millones de dólares en las arcas del Banco Central, una cifra baja frente a los compromisos que deberá afrontar hasta enero inclusive, que suman 8.100 millones.

El escenario más pesimista contempla un default de deuda, algo que los analistas consideran poco probable aún. En el otro extremo, el escenario más optimista incluye una reducción del riesgo país impulsada por un resultado electoral favorable en octubre, que podría facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de crédito y pagar deuda con más deuda.

Cambios el mercado cambiario

Por otra parte, Caputo también se refirió a la estrategia cambiaria del Gobierno frente a otra consulta de los usuarios sobre cuándo volverá a intervenir el Banco Central comprando dólares:

“El Banco Central sólo compra dólares en el piso de la banda. El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos u$s 3.000 millones algo por debajo de los $1.200. Al precio actual, el Tesoro ya no compra más. Y en el techo de la banda, el Banco Central compra pesos para absorberlos y reducir la volatilidad cambiaria. Abrazo”, explicó.