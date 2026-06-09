FOTO DE ARCHIVO-El cohete lunar del programa Artemis de la NASA se muestra dentro del enorme Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral.

Por Joey ​Roulette

WASHINGTON, 9 jun (Reuters) - La NASA anunció el ‌martes los ‌nombres de tres astronautas estadounidenses y uno italiano que formarán la tripulación de su próxima misión Artemis, una demostración ​de ⁠acoplamiento de naves espaciales ‌en la órbita ⁠terrestre.

La misión ⁠pondrá a prueba por primera vez en el espacio los ⁠módulos de aterrizaje ​de SpaceX, de ‌Elon Musk, y ‌de Blue Origin, de ⁠Jeff Bezos.

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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció en ​una ‌ceremonia celebrada en Houston a los astronautas estadounidenses Andre Douglas, Frank Rubio y ⁠Randy Bresnik, y al italiano Luca Parmitano como la tripulación de la Artemis III, cuyo lanzamiento está previsto para finales del ‌próximo año.

Tras un vuelo tripulado alrededor de la Luna y de regreso más temprano este año, ‌Artemis III será otra prueba clave antes de un ‌primer alunizaje ⁠de la NASA desde 1972, previsto ​para 2028 con la misión Artemis IV.

(Editado en español por Carlos Serrano)