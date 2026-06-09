NASA elige tres astronautas de EEUU y un italiano para misión Artemis con SpaceX y Blue Origin

Por Joey Roulette
WASHINGTON, 9 jun (Reuters) - La NASA anunció el martes los nombres de tres astronautas estadounidenses y uno italiano que formarán la tripulación de su próxima misión Artemis, una demostración de acoplamiento de naves espaciales en la órbita terrestre.
La misión pondrá a prueba por primera vez en el espacio los módulos de aterrizaje de SpaceX, de Elon Musk, y de Blue Origin, de Jeff Bezos.
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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció en una ceremonia celebrada en Houston a los astronautas estadounidenses Andre Douglas, Frank Rubio y Randy Bresnik, y al italiano Luca Parmitano como la tripulación de la Artemis III, cuyo lanzamiento está previsto para finales del próximo año.
Tras un vuelo tripulado alrededor de la Luna y de regreso más temprano este año, Artemis III será otra prueba clave antes de un primer alunizaje de la NASA desde 1972, previsto para 2028 con la misión Artemis IV.
(Editado en español por Carlos Serrano)