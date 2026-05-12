La situación fue detectada por otros pasajeros que se encontraban en el sector business, quienes notaron movimientos inusuales

El fin de semana, una pareja fue detenida en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de intentar tener relaciones sexuales a bordo de un vuelo internacional que había partido de Panamá. Familiares de uno de los implicados se encontraban en la zona de arribos cuando se enteraron de lo sucedido.

La situación fue detectada por otros pasajeros que se encontraban en el sector business, quienes notaron movimientos inusuales en la fila 1 E y 1 F. Ante la incomodidad, dieron aviso a las azafatas, quienes descubrieron a los implicados bajo una manta.

El hecho sucedió este sábado en un vuelo de Copa Airlines que salió desde Panamá y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario durante la madrugada del sábado. Luego de recibir el reporte del personal de cabina, el supervisor de la aerolínea solicitó la presencia de la PSA, por requerimiento del piloto de la aeronave. Cuando aterrizaron, los oficiales de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva procedieron al arresto de los involucrados.

La reacción de la familia del hombre detenido

La periodista rosarina Analía Bocassi viajaba en el mismo vuelo y brindó detalles de lo que se vivió al desembarcar del vuelo: "Cuando bajamos, la gente que venía en Ejecutiva estaba espantada". En su programa radial, detalló que al momento de la detención, familiares de Mauricio C lo esperaban en la zona de arribo.

"Se lo llevaron a la comisaría y estaba toda la familia esperándolo a él", detalló sobre el cierre del operativo policial. "La mujer dijo que no tenía nada que ver, lo mandó al frente al hombre", añadió la periodista.

Quiénes son los detenidos por intentar tener sexo en un vuelo

La pareja, identificada como Mauricio C. y Sandra O., habría indicado que no se conocían antes de comenzar el viaje. Según medios locales, algunos tripulantes formalizaron la denuncia contra ambos pasajeros una vez que el avión aterrizó.

El Ministerio Público Fiscal ordenó que los detenidos fueran trasladados a la Comisaría N°12 de la Policía de Santa Fe, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

¿Cuál es la situación legal de los detenidos?

La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Rosario notificó a los detenidos sobre la apertura de una investigación judicial, ya que se les imputó el delito de exhibiciones obscenas, previsto en el Código Penal. Luego recuperaron su libertad mientras se avanza con la causa.

El Código Aeronáutico, que regula la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), no establece una disposición puntual sobre realizar actos sexuales en el interior de una aeronave. Sin embargo, este tipo de conductas infringe las reglas que regulan el comportamiento de los pasajeros, incluso pueden obstaculizar la tarea del comandante, quien es responsable de garantizar el orden y la seguridad durante el vuelo.

Es el comandante quien tiene la facultad de intervenir ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, la disciplina o el desarrollo normal de la operación. Al tratarse de episodios de exhibicionismo, el hecho puede derivar en intervenciones contravencionales o penales, fuera del ámbito del Código Aeronáutico.

Además, la ANAC tiene normativas específicas sobre las conductas que pueden alterar el desarrollo habitual del vuelo. Por su parte, la aerolínea puede imponer sanciones a los pasajeros involucrados, e incluso se les puede prohibir embarcar en futuros vuelos.