La fiesta de 15 que desató el peor brote de hantavirus en Argentina: 34 casos y una tragedia que hoy vuelve a inquietar

Los casos de hantavirus registrados en el crucero MV Hondius, que partió a principios de abril desde la ciudad de Ushuaia con el objetivo de recorrer el Océano Atlántico, han provocado un despliegue sanitario en diferentes países para evitar una epidemia o pandemia como sucedió con el COVID-19. Hace casi ocho años, ocurrió algo similar pero en Epuyén, provincia de Chubut, con una fiesta de 15 que desató la mayor crisis de salud en ese distrito.

En aquel momento se produjeron 34 casos de hantavirus de la variante Andes, la única que permite el contagio entre seres humanos. Es esta misma subclase la que contrajeron los pasajeros del crucero. Por el colapso sanitario y la gravedad de los cuadros de esta enfermedad, entre 2018 y 2019, fallecieron 12 personas. Y debido a la preocupación actual que genera la circulación del virus en distintas partes del mundo, especialistas e infectólogos se están enfocando en investigar el accionar de la provincia de Chubut durante aquel brote de hantavirus.

Se pudo constatar que el caso cero fue Victor Díaz, un habitante del pueblo que, a finales del 2018, acudió al médico con síntomas de un aparente resfriado. En la guardia, solo le dijeron que viniera a la semana siguiente para chequear el cuadro, pero finalmente se descubrió que no era gripe sino hantavirus. Así comenzó el brote más grande de esta enfermedad en la ciudad de Epuyén.

El hombre sostuvo que "nunca supo cómo ni dónde se contagió de hantavirus". Sin embargo, si bien los investigadores analizaron la casa de Víctor para detectar si había roedores infectados en los alrededores, la gran mayoría de vecinos cree que la cadena de contagios se produjo durante una fiesta de 15, ocurrida el sábado 3 de noviembre de 2018.

Hantavirus en Epuyén: la fiesta de 15 y el inicio de los síntomas

Él y su hija acudieron a ese evento en Epuyén. En ese lugar, además, estuvieron presentes otras cinco personas que luego resultaron ser casos positivos de hantavirus. Uno de ellos resultó ser su compadre, Aldo Valle, que a las semanas falleció producto de esta enfermedad. Su hija también se contagió de hantavirus, pero al igual que él logró recuperarse.

Víctor indicó en diálogo con La Nación que ese día "nadie se les acercó ni a él ni a su hija", pero a la mañana siguiente comenzó a tener escalofríos, dolor muscular y decaimiento general. Como los síntomas se profundizaron y se agregó la fiebre, el hombre fue a la guardia donde le hicieron diversos estudios. Si bien quedó internado por gastroenteritis, al chequear los resultados de los análisis, los médicos observaron una serie de valores poco comunes.

El cuadro siguió avanzando con dificultades para respirar. Al principio, lo confundieron con cáncer de pulmón, pero al cabo de unas horas, identificaron que se trataba de hantavirus: fue el primer caso confirmado por el Instituto Malbrán. Víctor estuvo en terapia intensiva varios días y luego mejoró. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. Cuando él se recuperó, su hija contrajo hantavirus. También su exesposa, quien murió el 3 de enero de 2019 por la enfermedad.

Díaz se quejó de la asistencia de ese momento y de la poca información sobre la afección: "Fue muy difícil todo acá", dijo en referencia al desconocimiento de las medidas de prevención o del uso obligatorio de barbijo que posibilitó, en gran medida, que los casos de hantavirus siguieran aumentando.

Cómo sigue el operativo sanitario del crucero MV Hondius

En las últimas 48 horas, desembarcaron en Tenerife 122 personas (entre tripulantes y pasajeros) de 19 nacionalidades y, bajo un estricto control sanitario, fueron trasladadas a través de vuelos internacionales hacia sus lugares de origen. Por supuesto, no solo permanecerán aislados, también deberán realizarse los testeos correspondientes para descartar casos positivos.

Como en el brote de Epuyén, aquí se está buscando desenredar la cadena de contagios. Se sabe que los primeros en contraer hantavirus en el crucero fueron un hombre y una mujer de Países Bajos, quienes no solo recorrieron el país, también estuvieron en Chile y Uruguay. Dado que el período de incubación es extenso (de seis hasta ocho semanas para que dé síntomas de la enfermedad), la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que podrían seguir apareciendo casos positivos de hantavirus justamente por este motivo, pese a que la situación, ahora, esté controlada.