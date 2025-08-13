Julieta Prandi habló tras conocerse la condena a Contardi por 19 años de prisión: "Hoy volví a vivir"

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar "un grave daño a la salud mental" de Julieta Prandi de manera reiterada. El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 emitió su veredicto este miércoles, en una jornada colmada de medios, tras cinco años de lucha. "Siento que la justicia finalmente escuchó. A todos los medios les agradezco en nombre de todas las víctimas de género y abuso. Esto tiene que ser un antes y un después", expresó a la salida la actriz y modelo, visiblemente emocionada.

"Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien", dijo ante los periodistas sobre la condena, a la que calificó como "ejemplar", luego de abrazar a Fernando Burlando, su abogado, y a su familia. "Hoy siento que vuelvo a vivir. Poder salir a la calle y no mirar para todos lados para ver si me están siguiendo", expresó sobre las amenazas previas.

"Le deseo a Contardi que viva el infierno que yo viví", manifestó, visiblemente conmocionada. "Siempre creí en la Justicia, pero la sentí muy lenta y creo que esto tiene que hacerlos abrir los ojos de que no pueden tomarse tanto tiempo en un caso de violencia. Tengo acceso a los medios y, a pesar de eso, llevo 5 años luchando", subrayó, sobre los tiempos de los procesos judiciales.

Sobre el apoyo de la gente y los numerosos testimonios similares que escucha a diario, expresó: "Gracias a todas las que me escriben. A veces no me da el tiempo para tantas, pero son casi calcadas las historias. A ellas: hay justicia".

A pesar de que los argumentos se conocerán en los próximos días, la condena está en concordancia con lo solicitado por la fiscalía, que pidió 20 años de prisión tras argumentar que “no ha quedado ninguna duda” de que Contardi abusó sexualmente de Prandi en reiteradas oportunidades mientras estaban casados. Para el fiscal Christian Fabio, el pedido se fundamentaba no solo en la gravedad de los hechos y el daño psicológico que sufrió la víctima, sino también en la duración de los abusos y en el agravante de que estos afectaron a sus hijos.

Las pruebas que expuso el fiscal para pedir 20 años

Testimonio de Julieta Prandi: detalló abusos sexuales reiterados, amenazas, ataques físicos mientras dormía y un patrón de control psicológico extremo.

detalló abusos sexuales reiterados, amenazas, ataques físicos mientras dormía y un patrón de control psicológico extremo. Pericia oficial: confirmó indicadores de victimización sexual y violencia familiar, con un informe psicológico que descartó inventos y acreditó un grave daño emocional.

confirmó indicadores de victimización sexual y violencia familiar, con un informe psicológico que descartó inventos y acreditó un grave daño emocional. Duración y contexto de los abusos: según la denuncia, comenzaron tras el nacimiento del primer hijo y se extendieron por tres años, entre 2015 y 2018, en un barrio privado de Escobar.

según la denuncia, comenzaron tras el nacimiento del primer hijo y se extendieron por tres años, entre 2015 y 2018, en un barrio privado de Escobar. Aislamiento familiar: la fiscalía señaló que Prandi estuvo apartada de sus seres queridos, al punto que sus padres conocieron a su nieto recién a los cuatro años.

la fiscalía señaló que estuvo apartada de sus seres queridos, al punto que sus padres conocieron a su nieto recién a los cuatro años. Agravantes: el daño causado a sus hijos y el prolongado sometimiento fueron claves para fundamentar la solicitud de una pena alta.

El Ministerio Público remarcó que el relato de la modelo es coherente y está respaldado por profesionales que intervinieron en el caso, con diversas pericias realizadas. La psicóloga de la Asesoría de la Procuración concluyó que su testimonio es consistente y congruente con los signos clínicos observados.

La querella había solicitado una condena ejemplar de 50 años

La querella, a cargo de los abogados Javier Baños y Fernando Burlando, habían rechazado el pedido de la fiscalía para que se dicten 20 años de cárcel contra el acusado y fueron por más: aseguraron que no puede aplicarse una condena menor a 50 años de prisión por los agravantes del caso. E

"Es el máximo legal, si pudiéramos haber pedido prisión perpetua, la hubiéramos pedido", manifestó el letrado desde la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana.