El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que el jueves la Gendarmería Nacional asesinó de dos disparos de arma de fuego a un joven de 22 años en alrededores de La Quiaca, Jujuy, cuando regresaba a su casa de comprar productos para revenderlos en otros pueblos. Aseguran que por este crimen, que se sumaría al de diciembre pasado en Orán, Salta, hay cuatro gendarmes detenidos bajo investigación. Mientras, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insiste en militarizar la zona y anunció que este lunes firmará el inicio de la construcción del polémico alambrado con el que pretende cercar la frontera con Bolivia.

De acuerdo al CELS, ya son dos los jóvenes que murieron a manos de gendarmes desde que el Gobierno nacional anunció el lanzamiento del Plan Güemes el 9 de diciembre pasado, cuyo objetivo es "combatir la narco criminalidad" en el norte del país. El organismo de derechos humanos asegura que al crimen de Fernando Martín Gómez, de 28 años, durante la represión a un grupo de bagayeros en la localidad de Orán, Salta; se suma el de Rodrigo Ivo Torres, de 22, ocurrido este jueves cuando volvía en moto desde La Quiaca a su hogar en Barrancas, Jujuy. El Destape se comunicó con el Ministerio de Seguridad para obtener informarción sobre los tres casos, aunque no obtuvo respuestas.

Según pudo saber El Destape, el joven sufrió dos disparos de bala, uno en la pierna a la altura de la rodilla y otro que ingresó por un costado, que le perforó el pulmón y le produjo la muerte. "Fueron muy de cerca los impactos", detallaron desde el entorno de la víctima. Según medios locales, "Ivo" llegó sin vida al Hospital Dr. Jorge Uro de La Quiaca. Su muerte fue caratulada como "homicidio agravado" y hay cuatro gendarmes del Escuadrón 21 detenidos. En la mochila que transportaba al morir sólo encontraron turrones y hojas de coca.

El pedido de Justicia de su familia

"Mi hijo era estudiante, tenía muchos sueños, ayudaba a todos, quiero justicia por mi hijito", dijo desconsolada su madre en la puerta de la Morgue Judicial de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, donde esta mañana se realizó la autopsia del cuerpo. Torres era el menor de cuatro hermanos y hacía trabajos de albañilería, llevaba a pastar animales y estudiaba turismo, pero para poder vivir también compraba mercadería en La Quiaca y la revendía en otros pueblos, según detalló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que tuvo acceso a su familia.

"Serán los agentes, los gendarmes, no sé quién será, pero ellos tapan todo. No aparece nunca nada jamás. No puede ser. Esto es lo que me da rabia a mí", se quejó otro familiar a los medios locales que se hicieron presentes en las afueras de la morgue.

Mientras, Bullrich comenzará a construir el alambrado con Bolivia

Al mismo tiempo que la familia esperaba los resultados de la autopsia, la ministra Bullrich anunció mayor militarización en el norte del país. Este lunes, la funcionaria asistirá a la localidad de Aguas Blancas, Salta, para encabezar, junto al gobernador, Gustavo Sáenz, la firma del contrato para comenzar la construcción del polémico cerco con Bolivia.

"La ministra de Seguridad firmará el contrato para el inicio de obras del alambrado como parte del Plan Güemes que busca combatir los delitos federales con principal foco en los departamentos de Orán y Aguas Blancas", comunicaron desde su entorno.