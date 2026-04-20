Tragedia en Villa Crespo: un jubilado murió carbonizado dentro de su departamento

Edificio incendiado (Foto: Google Maps).

Un jubilado de 75 años murió carbonizado en su departamento ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. El trágico incendio se registró este lunes a la madrugada en un edificio de tres plantas, por causas que aún se desconocen y se encuentran bajo investigación.

El fuego arrasó con el interior de un departamento ubicado en el último piso, dejando como saldo una víctima fatal; además, 16 vecinos fueron evacuados y se encuentran en buen estado de salud.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en una unidad de la última planta de un edificio ubicado en la esquina de Juan Ramírez de Velasco y Acevedo, en cuyo interior se encontraron una cantidad importante de residuos y trastos acumulados, lo que habría servido de combustible para que iniciara el incendio.

Quién era el jubilado que murió carbonizado en Villa Crespo

Bomberos de la Ciudad hallaron el cuerpo de un jubilado de 75 años —propietario del departamento—, quien no pudo escapar de las llamas y murió en el lugar. Además, no trascendió la identidad del mismo y se desconoce si vivía solo.

Por otro lado, otros 16 vecinos (uno de ellos menor) fueron evacuados y se encuentran en buen estado de salud, pero esperan la autorización de la Policía y los Bomberos de la Ciudad para regresar a sus domicilios. “Empecé a escuchar gritos desde la escalera. Nosotros estábamos durmiendo, si no venían a tocarnos la puerta ni nos enterábamos”, comentó Serena, una de las vecinas del lugar.

El fuego fue controlado por personal de Bomberos de la Ciudad, mientras que las pericias quedaron a cargo de la División Siniestros, que intentará determinar la causa del incendio en el departamento.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad y el SAME. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, a cargo de Juan Pedro Zoni.