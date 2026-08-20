Jubilaciones docentes: cuánto aumentan en septiembre y quiénes cobran más

Las jubilaciones y pensiones de docentes tendrán nuevos aumentos en septiembre, aunque el porcentaje será diferente según el régimen previsional. Quienes se retiraron bajo el sistema nacional para docentes no universitarios recibirán una suba del 6,67%, mientras que los jubilados del régimen de universidades nacionales tendrán un incremento del 25,24%. Los nuevos valores regirán hasta noviembre.

Cuánto aumentan las jubilaciones docentes en septiembre

A diferencia de las jubilaciones del régimen general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), estos dos sistemas especiales no se actualizan todos los meses de acuerdo con la inflación. La movilidad se aplica cada tres meses —en marzo, junio, septiembre y diciembre— y se calcula a partir de indicadores vinculados con la evolución de los salarios de cada actividad.

Por eso, los porcentajes anunciados para septiembre se aplicarán sobre los haberes establecidos en junio, que también fueron cobrados durante julio y agosto. Los montos resultantes se mantendrán durante septiembre, octubre y noviembre. La próxima actualización para estos regímenes llegará en diciembre.

En el caso de los docentes no universitarios, el aumento de septiembre será del 6,67%. El régimen contempla a quienes obtuvieron su prestación bajo el decreto 137/05 y utiliza como referencia el Ripdoc, un índice que refleja la evolución de las remuneraciones docentes.

Qué pasa con los jubilados de universidades nacionales

Para los docentes de universidades nacionales, el incremento será considerablemente mayor: 25,24%. En este caso, la movilidad se determina mediante el Ripdun, que toma como referencia la evolución de las remuneraciones imponibles de los docentes universitarios nacionales.

Según los datos correspondientes a junio, este régimen alcanza a alrededor de 14.000 jubilados y pensionados. El haber promedio era cercano a $2,61 millones, sin contemplar el aguinaldo. En marzo y junio, este grupo había recibido aumentos de 6,85% y 6,85%, respectivamente.

Si se acumulan las actualizaciones otorgadas desde marzo hasta noviembre, el incremento nominal alcanzará el 39,52% para los jubilados del régimen universitario. En el caso de los docentes no universitarios, la suba acumulada llegará al 23,37%.

El mayor incremento corresponderá a los docentes de universidades nacionales.

Cómo quedan frente a la inflación

La diferencia entre ambos sistemas también aparece al comparar las actualizaciones con la evolución de los precios. Según la información disponible hasta julio y las proyecciones para los meses siguientes, la inflación acumulada entre enero y noviembre se ubicaría entre el 27% y el 28%.

Con ese escenario, los aumentos de los docentes no universitarios quedarían por debajo de la inflación estimada. En cambio, el incremento acumulado de los docentes universitarios superaría esa referencia, aunque su situación durante los primeros meses del año fue diferente.

Hasta agosto, los ingresos de los jubilados universitarios habían aumentado 11,4%, mientras que la inflación acumulada para los primeros ocho meses del año se ubicaría en torno al 21,5%.

Qué diferencia hay con el régimen general de ANSES

Los regímenes previsionales docentes administrados por la ANSES quedaron fuera del sistema de movilidad mensual establecido para el régimen general en marzo de 2024. Allí, los haberes se actualizan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para septiembre, las jubilaciones del sistema general tendrán un aumento del 2,11%, correspondiente a la inflación registrada en julio. Sin embargo, ese mecanismo no alcanza a los jubilados docentes incluidos en los regímenes especiales mencionados.

Además, existe otro régimen con movilidad propia: el de Luz y Fuerza. Sus prestaciones tendrán en septiembre una suba del 7,86%, también determinada por una regla vinculada con los salarios de la actividad.