De cuánto es la actualización para jubilados y pensionado de ANSES en agosto 2026

Los jubilados y pensionados de ANSES reciben en agosto de 2026 una actualización del 1,89% en sus haberes, de acuerdo con el mecanismo de movilidad previsional vigente. El incremento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC).

Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima pasó a $419.775,92. Además, el Gobierno mantiene durante agosto el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos, por lo que el ingreso total para un jubilado que cobra la mínima alcanza los $489.775,92. En tanto, la jubilación máxima se ubica en $2.824.694,50 durante este mes.

Cuánto aumentan los jubilados de ANSES en agosto 2026

La actualización de 1,89% aplicada en agosto responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio. El esquema vigente establece que los haberes previsionales se ajustan mensualmente de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el dato de junio determina el incremento que reciben jubilados y pensionados durante agosto.

El porcentaje se aplica sobre el haber previsional, mientras que el bono extraordinario de $70.000 permanece sin cambios.

Jubilados de ANSES en agosto

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en agosto

Con el aumento aplicado este mes, los principales haberes previsionales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92.

$419.775,92. Jubilación mínima con bono: $489.775,92.

$489.775,92. Jubilación máxima: $2.824.694,50.

$2.824.694,50. PUAM: $335.820,74.

$335.820,74. PUAM con bono: $405.820,74.

$405.820,74. PNC por invalidez o vejez: $293.843,14.

$293.843,14. PNC con bono: $363.843,14.

De esta manera, el aumento del 1,89% no se limita a las jubilaciones, sino que también modifica los valores de otras prestaciones previsionales administradas por ANSES.

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en agosto

Además del aumento por movilidad, el Gobierno mantiene el refuerzo previsional de hasta $70.000 durante agosto. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo reciben el bono completo, por lo que cobran un total de $489.775,92. También pueden acceder al refuerzo los titulares de la PUAM y de determinadas Pensiones No Contributivas, según las condiciones establecidas.

En el caso de quienes tienen un haber superior a la mínima, el bono puede pagarse de manera proporcional hasta alcanzar el límite de $489.775,92. Es decir, el objetivo del esquema es que quienes se encuentran inmediatamente por encima del haber mínimo puedan recibir un refuerzo hasta completar ese monto.

Cuánto cobran los jubilados en agosto

Aunque el haber previsional aumenta un 1,89%, el bono extraordinario permanece congelado en $70.000. Esto provoca que, para quienes cobran la jubilación mínima más el refuerzo, la mejora porcentual sobre el ingreso total sea menor que la actualización aplicada al haber.

El ajuste por inflación impacta únicamente sobre la prestación previsional. El bono depende de una decisión específica del Gobierno y no está alcanzado automáticamente por la fórmula de movilidad.

Los jubilados y pensionados pueden verificar el monto que les corresponde cobrar ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde ahí es posible consultar la liquidación previsional, verificar los conceptos incluidos en el pago y conocer la fecha de cobro correspondiente según la terminación del DNI.