ANSES confirmó quienes cobran esta semana: jubilados, AUH, AFH y AUE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de agosto 2026. Los haberes llegan con una actualización del 1,89%.

Quiénes cobran esta semana

El cronograma de ANSES establece que las personas que perciben hasta un haber mínimo tendrán sus pagos distribuidos según la terminación del DNI. La fecha correspondiente al documento terminado en 5 será el martes 18 de agosto, mientras que quienes tengan DNI terminado en 6 cobrarán el miércoles 19.

Para el jueves 20 está previsto el pago para los beneficiarios cuyo DNI finaliza en 7. El último turno de esta semana será el viernes 21 de agosto, cuando cobren quienes tengan documentos terminados en 8.

De esta manera, el número final del DNI vuelve a ser el dato clave para saber qué día corresponde recibir el dinero. El calendario contempla diferentes prestaciones previsionales y sociales que ANSES distribuye durante el mes.

Cuándo cobran la AUH, AFH y AUE

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH) también siguen durante esta semana el cronograma determinado por la terminación del documento. Los DNI terminados en 5 cobran el martes 18; los terminados en 6, el miércoles 19.

En tanto, los beneficiarios con DNI terminado en 7 reciben el pago el jueves 20 de agosto. Para quienes tienen el documento terminado en 8, la fecha establecida es el viernes 21.

El mismo esquema se aplica durante estos días a la Asignación por Embarazo (AUE). Así, las personas con DNI finalizado en 5 cobran el martes; las terminaciones en 6, el miércoles; las terminaciones en 7, el jueves, y las terminaciones en 8, el viernes.

Cuánto se cobra en agosto

Con la actualización del 1,89%, la jubilación mínima alcanza los $419.800 y mantiene además un bono extraordinario de hasta $70.000. Para quienes reciben el haber mínimo y acceden al bono completo, el total a percibir llega a $489.800.

La jubilación máxima, por su parte, queda establecida en $2.823.311,87. En el caso de la PUAM, el monto actualizado es de $335.820,73, mientras que las Pensiones No Contributivas alcanzan los $293.843,14.

El DNI determina qué día corresponde cobrar cada prestación.

La AUH también incorpora el aumento mensual y pasa a ser de $156.313,52. Para los casos de hijos con discapacidad, el valor asciende a $508.825,41.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Quienes necesiten confirmar cuándo y dónde cobrar pueden hacerlo mediante los canales oficiales de ANSES. Para realizar la consulta, deben ingresar al sitio web del organismo, completar el formulario con el número de beneficio o CUIL y seleccionar la opción “Consulta”.

El sistema informa la fecha y el lugar de pago correspondiente. Según ANSES, también permite conocer el período disponible para percibir cada prestación, desde el primer día habilitado hasta la fecha límite establecida para el cobro del mes en curso.