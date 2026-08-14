Futuros jubilados de ANSES: el Gobierno oficializó un índice para septiembre

El Gobierno de Javier Milei estableció un nuevo índice para actualizar los salarios históricos que se utilizan para calcular las jubilaciones iniciales de los trabajadores en relación de dependencia. La medida fue oficializada mediante la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social y alcanza a quienes se jubilen desde septiembre.

La normativa, dependiente del Ministerio de Capital Humano, fue publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma de la subsecretaria Alexandra Biasutti. El nuevo esquema comenzará a aplicarse a quienes cesen en su actividad desde el 31 de agosto de 2026 o inicien su trámite jubilatorio a partir del 1° de septiembre.

A quiénes alcanza el nuevo índice

La actualización está destinada a los trabajadores que realizaron tareas bajo relación de dependencia y cuyos salarios deben ser considerados para determinar el monto de la prestación previsional inicial. Por eso, la medida tiene impacto sobre quienes están próximos a finalizar su etapa laboral y comenzar el trámite jubilatorio.

El cambio no implica una modificación de la movilidad mensual que reciben las personas que ya están jubiladas. En concreto, la disposición se concentra en actualizar las remuneraciones correspondientes a períodos anteriores que el sistema toma como referencia para calcular el haber inicial.

De esta manera, el nuevo indicador interviene en una instancia previa al pago de una jubilación. Su aplicación está vinculada específicamente con la determinación del monto inicial para los trabajadores alcanzados por la normativa.

Cómo se calculará la actualización

El mecanismo responde a lo establecido por la Ley 27.609, que modificó la Ley 26.417 y determinó la utilización de un índice combinado trimestral para actualizar las remuneraciones contempladas en los artículos 24 y 97 de la Ley 24.241.

Para elaborar ese indicador interviene la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, que combina los parámetros previstos por la legislación. Uno de los componentes que participa directamente es la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, conocida como RIPTE.

Si estás por jubilarte, este cambio afecta el cálculo de tu jubilación.

Este indicador permite reflejar la evolución de los salarios formales sujetos a aportes del sistema integrado previsional. Su incorporación forma parte de la metodología utilizada para actualizar las remuneraciones que posteriormente se consideran en el cálculo de las prestaciones.

Qué cambia para quienes se jubilen en septiembre

El nuevo esquema tendrá aplicación para quienes cesen en su actividad desde el 31 de agosto o soliciten su beneficio previsional desde el 1° de septiembre de 2026. En esos casos, las remuneraciones históricas serán actualizadas mediante los coeficientes establecidos en la nueva disposición.

La metodología utilizada mantiene como referencia las reglas reglamentarias fijadas por el Decreto 104/2021 y la Resolución 3/2021 de la entonces Secretaría de Seguridad Social. Los coeficientes correspondientes quedaron detallados en el anexo técnico publicado junto con la normativa.

Por lo tanto, quienes estén próximos a jubilarse deberán distinguir entre la actualización de los salarios utilizados para calcular el haber inicial y la movilidad de las jubilaciones que ya están en curso de pago. Son mecanismos diferentes y la nueva disposición se ocupa únicamente del primero.