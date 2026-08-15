Las jubilaciones de ANSES tendrán una nueva actualización durante septiembre de 2026.

Las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 2,11% en septiembre, mientras que el bono continuará congelado en $70.000. Con la actualización, el haber mínimo será de $428.633,20 en bruto y alcanzará los $498.633,20 al sumar el refuerzo. En mano, el ingreso más bajo quedará en $485.774,20.

Cuánto subirán las jubilaciones en septiembre

El incremento se aplicará a todos los haberes del sistema previsional general, sin importar cuánto cobre cada beneficiario. La actualización también alcanzará a las prestaciones no contributivas y responde a la variación registrada por la inflación durante julio, según el mecanismo vigente para determinar la movilidad.

Para quienes reciben el haber mínimo, el aumento real del ingreso será menor al 2,11%. Esto ocurre porque el bono extraordinario permanece sin cambios y continúa establecido en $70.000. El refuerzo no se actualiza junto con la jubilación, por lo que pierde peso dentro del ingreso total.

De esta manera, quienes cobren el monto mínimo más el bono recibirán $498.633,20 en bruto durante septiembre. Después del descuento correspondiente al aporte destinado a PAMI, el ingreso efectivo será de $485.774,20, aunque pueden existir otras deducciones según cada caso particular.

Qué pasa con el bono de $70.000

El refuerzo que acompaña a las jubilaciones más bajas mantiene el mismo valor desde marzo de 2024. Agosto fue el período número 30 consecutivo en el que se pagó un bono de $70.000, y para septiembre se prevé que continúe con ese mismo importe.

El congelamiento genera una diferencia importante frente a la inflación. Si el bono hubiera seguido una actualización similar a la de los haberes, su valor sería considerablemente mayor. Por eso, quienes dependen del ingreso mínimo acumulan una recomposición menor frente a la evolución de los precios.

Según los datos mencionados, alrededor de 2,89 millones de personas reciben actualmente un ingreso compuesto por el haber mínimo y el refuerzo. El grupo representa algo menos de la mitad de los jubilados y pensionados del régimen contributivo.

Cuánto cobrará el haber máximo

El haber máximo también tendrá una actualización del 2,11% y llegará a $2.884.295,54 en septiembre, antes de aplicar los descuentos correspondientes. Luego de considerar el aporte destinado a PAMI, el monto estimado en mano será de $2.724.096,80.

El bono de $70.000 continuará congelado y reducirá la recomposición efectiva.

La diferencia entre el aumento de los haberes y la inflación también es relevante para analizar el poder adquisitivo. Durante los primeros siete meses de 2026, las jubilaciones acumularon una suba del 20,9%, mientras que la inflación llegó al 19,3%.

Sin embargo, esta comparación cambia cuando se incorpora el bono. Para quienes reciben el ingreso mínimo, la recomposición acumulada durante ese período fue de 17,3%, debido justamente a que los $70.000 no tuvieron actualización.

También aumentan aportes y asignaciones

La movilidad previsional tendrá impacto en otros valores vinculados al sistema. En septiembre, los límites utilizados para calcular aportes de autónomos y contribuciones a la jubilación, la obra social y PAMI serán de $144.364 y $4.691.748.

También se actualizarán las asignaciones familiares. La AUH será de $154.031 por hijo menor de 18 años y de $501.537 para hijos con discapacidad. En general, los beneficiarios reciben mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación correspondiente.

Las asignaciones familiares para trabajadores registrados y monotributistas también subirán. Según los ingresos del hogar, los montos por hijo serán de $77.025, $51.958, $31.426 o $16.216. El límite de ingreso familiar para acceder a estas prestaciones será de $6.314.897.