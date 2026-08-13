Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 13 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de este jueves para jubilados, pensionados y titulares de la AUH. Si querés saber cuándo cobro según la terminación del DNI, acá está el detalle del día.

Las acreditaciones se realizan en la fecha asignada por el organismo. Hoy también se deposita el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones con haber mínimo y DNI terminado en 3.

Haber mínimo: $419.776

Bono extraordinario: $70.000

Total: $489.776

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor también se paga hoy para DNI terminado en 3.

Monto: $329.430

Bono: $70.000

AUH

La Asignación Universal por Hijo se acredita hoy para DNI terminado en 3.

Monto por hijo: $150.848

Se deposita el 80%: $120.678

Tarjeta Alimentar: $72.250 (1 hijo), $113.299 (2 hijos), $149.425 (3 o más)

(1 hijo), (2 hijos), (3 o más) Complemento Leche: $55.841 (Plan 1000 Días)

Asignación por Embarazo (AUE)

Hoy cobran las titulares con DNI terminado en 3.

Asignaciones Familiares (SUAF)

Trabajadores registrados con DNI terminado en 3 cobran hoy el SUAF.

Asignación Prenatal y Maternidad (SUAF)

Hoy cobran las titulares con DNI terminado en 4 y 5. La Asignación por Maternidad sigue el mismo cronograma; confirmá tu fecha exacta en Mi ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Hoy cobran las Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 6 y 7.