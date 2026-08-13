Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 13 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de este jueves para jubilados, pensionados y titulares de la AUH. Si querés saber cuándo cobro según la terminación del DNI, acá está el detalle del día.
Las acreditaciones se realizan en la fecha asignada por el organismo. Hoy también se deposita el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.
Jubilaciones y Pensiones
Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones con haber mínimo y DNI terminado en 3.
- Haber mínimo: $419.776
- Bono extraordinario: $70.000
- Total: $489.776
PUAM
La Pensión Universal para el Adulto Mayor también se paga hoy para DNI terminado en 3.
- Monto: $329.430
- Bono: $70.000
AUH
La Asignación Universal por Hijo se acredita hoy para DNI terminado en 3.
- Monto por hijo: $150.848
- Se deposita el 80%: $120.678
- Tarjeta Alimentar: $72.250 (1 hijo), $113.299 (2 hijos), $149.425 (3 o más)
- Complemento Leche: $55.841 (Plan 1000 Días)
Asignación por Embarazo (AUE)
Hoy cobran las titulares con DNI terminado en 3.
Asignaciones Familiares (SUAF)
Trabajadores registrados con DNI terminado en 3 cobran hoy el SUAF.
Asignación Prenatal y Maternidad (SUAF)
Hoy cobran las titulares con DNI terminado en 4 y 5. La Asignación por Maternidad sigue el mismo cronograma; confirmá tu fecha exacta en Mi ANSES.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Hoy cobran las Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 6 y 7.
- Bono extraordinario: $70.000