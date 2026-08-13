De cuánto es la jubilación máxima en agosto 2026: esto cobran

Los jubilados y pensionados de ANSES reciben en agosto de 2026 un nuevo aumento en sus haberes. La actualización es del 1,89%, en línea con la inflación de junio informada por el INDEC, y alcanza tanto a quienes perciben la jubilación mínima como a los beneficiarios con haberes más elevados.

Con el incremento, la jubilación máxima de ANSES se ubica en $2.824.694,50 en agosto. A diferencia de quienes cobran los ingresos previsionales más bajos, los titulares del haber máximo no reciben el bono extraordinario de $70.000. El ajuste se realiza mediante el esquema de movilidad mensual vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás.

Cuánto es la jubilación máxima en agosto 2026

Con la actualización del 1,89%, el haber máximo que paga ANSES alcanza los $2.824.694,50 durante agosto. El incremento se aplica directamente sobre el haber previsional. Por lo tanto, quienes cobran la jubilación máxima reciben el ajuste completo correspondiente a la movilidad mensual.

El bono extraordinario de hasta $70.000, en cambio, está dirigido a los jubilados y pensionados de menores ingresos, por lo que no corresponde a quienes perciben la máxima.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en agosto

La misma actualización llevó la jubilación mínima a $419.775,92 en agosto. En este caso, el Gobierno mantiene además el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo reciben un total de:

Jubilación mínima: $419.775,92.

$419.775,92. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total a cobrar: $489.775,92.

$489.775,92. Jubilación máxima: $2.824.694,50.

Para los jubilados que perciben un haber superior a la mínima, pero inferior al límite establecido para acceder al refuerzo, el bono se paga de manera proporcional hasta completar los $489.775,92.

Los haberes previsionales se actualizan mensualmente según la evolución de la inflación. Para determinar el aumento de agosto se tomó como referencia el IPC de junio, que fue del 1,89%. El mecanismo establece un rezago de dos meses: la inflación registrada en un determinado mes se traslada a las jubilaciones y pensiones dos meses después. De esta manera, el aumento impacta sobre la jubilación mínima, la máxima y el resto de los haberes previsionales administrados por ANSES.

Jubilados de la máxima: cuánto cobran

Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados

El bono previsional continúa en $70.000 y no se actualiza automáticamente con la inflación. Por ese motivo, el incremento del 1,89% de agosto se aplica exclusivamente sobre el haber. Esto genera una diferencia entre quienes cobran únicamente su prestación previsional y aquellos que reciben también el refuerzo.

Mientras los titulares de la jubilación máxima obtienen el aumento completo del 1,89% sobre sus ingresos previsionales, para quienes cobran la mínima más el bono el incremento sobre el monto total percibido resulta menor.

En julio, un jubilado de la mínima recibía alrededor de $481.990 entre haber y bono. En agosto, el ingreso total asciende a $489.775,92, lo que representa una mejora efectiva cercana al 1,6% sobre el total.

Cuánto cobran los jubilados ANSES

Qué otras prestaciones aumentan en agosto

La actualización mensual también alcanza a otras prestaciones administradas por ANSES, entre ellas las pensiones y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La PUAM equivale al 80% del haber mínimo, por lo que también se modifica cada vez que se actualizan las jubilaciones.

Así, durante agosto, el esquema previsional tiene como principales referencias una jubilación mínima de $419.775,92 y una máxima de $2.824.694,50, mientras que el bono de hasta $70.000 continúa focalizado en los beneficiarios de menores ingresos.