Prestación por Desempleo de ANSES: a quiénes les corresponde y cómo pedir el pago de $352.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece una prestación económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desempleados por causas ajenas a su voluntad. El beneficio contempla casos de despido sin causa justificada, finalización de contratos y otras situaciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Para solicitar la prestación por desempleo, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes durante los tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato. Se trata de una condición necesaria para iniciar la gestión ante el organismo previsional.

En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, el requisito es diferente. Deben haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y, además, superar los 90 días de actividad durante el año previo a la desvinculación laboral.

El monto que recibe cada beneficiario y la cantidad de cuotas no son iguales para todos. El pago puede extenderse entre 2 y 12 cuotas, de acuerdo con el salario que tenía la persona y los meses que acumuló con aportes durante los tres años anteriores a la solicitud.

Para quienes tienen más de 45 años, el período de cobro se extiende durante seis meses adicionales. De esta manera, la prestación busca funcionar como un respaldo económico mientras la persona atraviesa el período de desempleo y procura volver al mercado laboral.

Qué pasa con la cuenta bancaria

ANSES gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del beneficiario para depositar allí la prestación. Una vez formalizado el trámite, el dinero puede retirarse en la sucursal bancaria correspondiente y se entrega una tarjeta de débito para utilizar los cajeros automáticos.

El beneficio exige determinados meses de trabajo con aportes previos.

Si el beneficiario ya cobra otra prestación de ANSES mediante una cuenta bancaria, puede utilizar esa misma cuenta para recibir el pago por desempleo. En tanto, quienes tengan una cuenta personal pueden pedirle al banco que la adapte como Cuenta de la Seguridad Social.

Además, la prestación puede cobrarse junto con determinadas asignaciones familiares. Entre ellas se encuentran la asignación por prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones por nacimiento o adopción, la ayuda escolar anual y la asignación por matrimonio.

Cómo hacer el trámite ante ANSES

La gestión puede realizarse de manera online o presencial. Para iniciar el trámite, es necesario presentar el DNI, tanto original como copia, y la constancia de desempleo, también en original y copia. La documentación específica que acredita la desvinculación depende de cada situación laboral.

En un despido sin justa causa, por ejemplo, se puede presentar el telegrama de despido, la carta documento o una nota de despido con firma certificada del empleador. Si se trata de una quiebra o concurso preventivo, existen otros documentos que pueden acreditar el cese.

También hay requisitos documentales específicos para una renuncia fundada en justa causa, la finalización de un contrato a plazo fijo, el fallecimiento de un empleador unipersonal o una situación de enfermedad o accidente al momento de terminar la relación laboral.

La opción online se encuentra disponible a través de la “Atención Virtual” de ANSES, donde se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Quienes todavía no tengan la clave pueden generarla en ese momento. También es posible realizar la gestión presencialmente en una oficina de ANSES, aunque para ello es necesario solicitar previamente un turno.