El anuncio de una de las joyerías más reconocidas.

Una de las empresas de joyas más importantes del mundo hizo un anuncio que sorprendió a todos. En octubre de 2025, la reconocida marca española Tous Jewelry hará su esperado regreso al mercado argentino con la apertura de su primera tienda en el shopping Unicenter.

El local, que ocupará 45 metros cuadrados en el nivel 1 del centro comercial, ofrecerá las últimas colecciones de joyería, marroquinería y accesorios. Este desembarco marca la segunda vez que Tous intenta consolidarse en Argentina. La primera incursión se dio en 2007 con un local en Patio Bullrich, Recoleta, pero la firma se retiró del país en 2021, tras varios años de presencia.

Con más de 700 tiendas en 50 países y una facturación anual que supera los €523 millones, Tous se posiciona como un referente global del segmento llamado “lujo accesible”. Esta categoría, que combina exclusividad con precios más accesibles, es similar al modelo que sigue Pandora, otra marca destacada en joyería.

El regreso de Tous coincide con una serie de aperturas de marcas internacionales en Unicenter, como Victoria’s Secret, Skechers y New Era, consolidando al shopping como un punto clave para firmas de moda y lifestyle que buscan ampliar su presencia en Argentina.

Tous, una de las marcas de joyas más reconocidas del mundo

La historia de Tous se remonta a 1920, cuando Salvador Tous Blavi, un joven aprendiz de relojero, fundó la compañía en España. Más adelante, su hijo Salvador Tous junto a Rosa Oriol definieron el estilo y la identidad de la marca, basada en la tradición, la artesanía y un diseño distintivo que identifica a la marca.

En 1985 nació el símbolo más reconocido de Tous: el icónico oso, que trascendió el mundo de la joyería para convertirse en un emblema del diseño español. La expansión internacional comenzó en 1996 con aperturas en Alemania, Andorra, Japón y Estados Unidos, y en 2000 la firma amplió su catálogo con bolsos, relojes, fragancias, gafas y accesorios para bebés.

Entre sus primeros pasos en América figuran México, Puerto Rico y Nueva York. Actualmente, Tous está bajo el liderazgo de la tercera generación familiar, mientras que la cuarta ya se prepara para sumarse a la gestión.

Con esta nueva apertura en Argentina, Tous busca reafirmar su posición en un mercado cada vez más competitivo, donde las marcas de lujo tienen un espacio creciente y los consumidores demandan propuestas que combinen exclusividad con accesibilidad.