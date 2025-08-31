Inundaciones, evacuados y récord de lluvia en el sureste de Córdoba

En medio de las fuertes tormentas que comenzaron el sábado y continúan en distintas partes del centro y sur de Córdoba, la localidad de Cruz Alta registró más de 330 milímetros en 24 horas y hubo alrededor de 30 familias evacuadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado un alerta naranja para la zona y, según especialistas, se superaron récords de lluvias en de los últimos 100 años.

Ubicada a 320 kilómetros al sureste de la ciudad de Córdoba, Cruz Alta se convirtió en la localidad que registró mayor cantidad de precipitaciones con 332,3 milímetros en las últimas 24 horas. Según el medio local Donají, ya fueron evacuadas unas 30 familias y durante el mediodía continuaba un relevamiento de las autoridades para detectar otras personas en riesgo.

"En breve 4 bomberos voluntarios del cuartel de Corral de Bustos Ifflinger (Regional 8va) están saliendo para Cruz Alta a prestar colaboración tras la inundación de la localidad que registró más de 320 milímetros", informó el medio, como pintura de la adversa situación que atraviesa la región.

La situación en ciudad de Córdoba

La cantidad de agua acumulada durante la famosa tormenta de Santa Rusa ya tuvo un registro histórico en algunos barrios de la capital provincial. Según especialistas, en el barrio General Paz se midieron 96,4 milímetros y es el valor más alto que se conoció en la ciudad. “Es la precipitación más importante desde que se tienen registros en el Observatorio Córdoba desde el 24 de octubre de 1871”, señaló una fuente consultada por el meteorólogo Rafael Di Marco.

Defensa Civil cerró tramos de la costanera por inundaciones en la Capital, mientras que en Sierras Chicas, la situación es similar con varios vados cerrados de manera preventiva debido a la acumulación de hasta 50 centímetros de agua en la calzada.

Cortes de rutas activos

Los principales cortes que se mantienen vigentes, según el medio local El Doce, son:

Ruta Provincial 12 : corte total entre el kilómetro 228 y el kilómetro 260, afectando el tramo entre las localidades de Inriville y Marcos Juárez.

: corte total entre el kilómetro 228 y el kilómetro 260, afectando el tramo entre las localidades de Inriville y Marcos Juárez. Ruta Provincial 13 : circulación interrumpida entre el kilómetro 37 y el kilómetro 54, que une Villa del Rosario y Luque.

: circulación interrumpida entre el kilómetro 37 y el kilómetro 54, que une Villa del Rosario y Luque. Ruta Provincial 6 : interrupción del tránsito entre el kilómetro 249 y el kilómetro 262, en el área de Los Surgentes.

: interrupción del tránsito entre el kilómetro 249 y el kilómetro 262, en el área de Los Surgentes. Ruta 1v09 (ex Ruta Nacional 9): el kilómetro 433 está cortado por agua en la calzada, en el tramo entre Marcos Juárez y General Roca.

Las zonas con más lluvias

En este contexto, el Gobierno de Córdoba compartió un registro de las localidades más afectadas por las lluvias en la provincia, con Cruz Ata liderando el podio.