Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 31 de agosto

Domingo con inestabilidad en Córdoba: se prevé un 90% de probabilidad de lluvias durante la jornada

El clima en Córdoba durante el último día de agosto se presentará con condiciones de inestabilidad y variaciones en la temperatura. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con alta probabilidad de lluvias y un leve ascenso térmico respecto de los días previos, en un marco de transición hacia el inicio de septiembre.

Temperaturas previstas para el domingo 31 de agosto

El domingo mostrará un rango térmico más amplio en comparación con la jornada anterior. La mínima será de 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados. Este ascenso en la temperatura, aunque moderado, marca un cambio en el comportamiento atmosférico, otorgando un escenario menos frío que en días pasados.

La presencia de humedad, sumada a la inestabilidad, genera un ambiente templado que, pese a las lluvias, ofrece un leve alivio frente a las marcas más bajas que se registraron durante la semana.

Alta probabilidad de lluvias e inestabilidad en Córdoba

El pronóstico del tiempo anuncia un 90% de probabilidad de precipitaciones, lo que confirma un escenario inestable durante gran parte del día. Se espera que las lluvias aparezcan de manera intermitente, acompañadas por cielos mayormente cubiertos.

La circulación del viento del sector sur, con ráfagas de hasta 7 km/h, contribuirá a mantener las condiciones húmedas. A pesar de no presentar una intensidad significativa, este factor será determinante para sostener la nubosidad y la inestabilidad atmosférica en la región.

Cómo será el clima hoy en Córdoba

El clima en Córdoba este domingo 31 de agosto se caracterizará por la inestabilidad y las lluvias frecuentes. La jornada comenzará con precipitaciones aisladas que podrían extenderse hasta la tarde y noche. A diferencia de días anteriores, el leve ascenso de la temperatura permitirá un ambiente menos frío, aunque la humedad y el cielo cubierto dominarán la escena.

Ascenso térmico moderado: la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 17°

El panorama no resulta favorable para actividades al aire libre, ya que las lluvias persistirán durante gran parte del día. Además, las condiciones de inestabilidad mantendrán el riesgo de nuevas precipitaciones hacia las últimas horas.

Perspectivas para el inicio de septiembre

Con la llegada del mes de septiembre se prevé un paulatino cambio en las condiciones meteorológicas. El pronóstico del tiempo a corto plazo anticipa que el comienzo de la semana estará acompañado por una disminución de la intensidad de las lluvias y una mayor estabilidad atmosférica.

Las temperaturas tenderán a estabilizarse en un rango templado, acorde con el inicio de la primavera climatológica. Sin embargo, especialistas advierten que la inestabilidad podría volver a presentarse en los primeros días del mes, por lo que las mejoras serán temporarias.