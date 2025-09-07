Incendio fatal en La Boca: murió un hombre y hay cinco heridos  

Un feroz incendio se desató esta mañana en un conventillo del barrio porteño de La Boca, dejando como saldo al menos una persona fallecida y cinco heridos. El siniestro ocurrió en una vivienda precaria ubicada sobre la calle Wenceslao Villafañe al 400, donde residían 13 familias.

Las llamas comenzaron cerca de las 8 de la mañana y rápidamente consumieron gran parte del inmueble. Bomberos de la Ciudad trabajan intensamente para controlar el fuego y evitar su propagación a las viviendas linderas, muchas de ellas también construidas con materiales inflamables como madera y chapa.

Durante la inspección inicial, fuentes policiales confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en silla de ruedas, ubicado a escasos tres metros del acceso principal. En tanto, personal del SAME asistió a cinco personas -dos mujeres de 20 y 38 años, y tres hombres adultos- que presentaban síntomas de intoxicación por humo y fueron oxigenadas en el lugar.

Cómo fue el incendio

La columna de humo negro era visible desde varias cuadras a la redonda, generando alarma entre los vecinos. Las primeras imágenes televisivas mostraron el interior del conventillo completamente tomado por el fuego, con muebles, ropa y pertenencias reducidas a cenizas.

Vecinos relataron que la estructura carecía de salidas de emergencia, lo que aumenta la preocupación por posibles personas atrapadas. El edificio, de características típicas de las construcciones históricas del barrio, estaba rodeado por edificaciones más recientes. Las conexiones eléctricas precarias y los materiales inflamables podrían haber favorecido la rápida propagación del fuego, aunque las causas aún están bajo investigación.

El operativo de emergencia continúa en desarrollo, con intervención de Bomberos, SAME y Policía de la Ciudad. Se aguardan más precisiones sobre el estado de los damnificados y el control total del incendio.