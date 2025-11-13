Descomunal incendio en el centro: evacuaron de urgencia a 200 personas

Una impresionante humareda colmó el cielo del barrio porteño de Retiro tras incendiarse la terraza de un edificio de 12 pisos, ubicado en Cerrito y Marcelo T. de Alvear. Hubo un fuerte operativo de emergencia que obligó a evacuar a las 200 personas que lo ocupaban en ese momento. Se trata de una torre perteneciente a la empresa aseguradora Zurich.

Poco antes de las 10 de este jueves, un incendio se desató en último piso de la torre, que derivó en el operativo de Bomberos de la Ciudad para apagar el fuego y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para controlar posibles heridos. Hasta el momento no se registraron personas que necesitaron atención, ni por el humo ni por las llamas.

Evacuación y operativo de seguridad

Ante la presencia de la humareda, y por precaución, las 200 personas del edificio se autoevacuaron. Cerca de las 11 de la mañana, los bomberos pudieron controlar las llamas y aplacar la emergencia. Pese a la asistencia del SAME, que desplegó 13 móviles, y los agentes de la Policía, no fue necesario atender a nadie en el lugar, ya que los evacuados se retiraron sin inconvenientes.

Hasta este mediodía, se desconoce el origen de las llamas, que comenzaron en una de las torres de enfriamiento del edificio. Los investigadores continúan con las pesquisas para dar con los motivos del fuego.

Durante el despliegue de seguridad, la circulación en torno a Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear se mantuvo restringida mientras se desarrollaban las tareas de prevención.