Ideales para los alérgicos: 3 razas de perros que no dan alergia gracias a su pelaje.

Existen tres razas de perro que son perfectas para las personas que son alérgicas a estos animales. Aunque pueda sonar extraño, hay muchas personas que sufren de esta alergia. Si este es tu caso y estás pensando en adoptar a un perro, afortunadamente hay algunas razas hipoalergénicas.

Los síntomas más habituales de la alergia a los perros son la rinitis, el moqueo y los estornudos, explica Gudog, sitio especializado en perros. También se pueden presentar otros más intensos y menos comunes, como asma, ahogo o silbidos al respirar. Hay perros que, por su tipo de pelo o por no tener pelaje, son perfectos para estas personas.

Alergia a los perros: cuál es la causa y qué son los perros hipoalergénicos

Existen proteínas que los perros segregan a través de la saliva, la piel, la caspa e incluso la orina que generan alergia en este grupo de personas. Si bien técnicamente no hay ningún perro totalmente hipoalergénico, algunos no generan este problema.

Estos perros suelen liberar menos caspa y perder menos pelo que otras razas. Gracias a esto, la cantidad de alérgenos presentes en el ambiente disminuye y muchas personas alérgicas pueden convivir con ellos sin experimentar síntomas importantes.

Razas de perros recomendadas para personas con alergia

Aunque no existen perros completamente hipoalergénicos, sí hay algunas razas que generan menos reacciones alérgicas. Esto se debe principalmente a que mudan menos pelo y producen una menor dispersión de caspa en el hogar.

Caniche

El caniche es una de las razas más elegidas por quienes sufren alergias. Tanto la variedad toy como los ejemplares medianos y grandes tienen un pelaje rizado que tiende a desprenderse mucho menos que el de otros perros.

Además de esta característica, se destacan por su inteligencia, facilidad de aprendizaje y carácter sociable. Por eso, suelen ser una excelente opción para familias con niños o personas que buscan una mascota activa y compañera.

Maltés

El Maltés es otra de las razas que suelen recomendarse a las personas con alergias. Aunque tiene un pelaje largo y abundante, la caída de pelo suele ser mínima en comparación con otros perros. Su carácter es cariñoso, es chiquito y tiene una personalidad tranquila hacen que se adapte muy bien a la vida familiar. Además, suele establecer vínculos muy cercanos con sus dueños.

Bichón Frisé

Gracias a su característico pelaje rizado, el Bichón Frisé pierde muy poco pelo durante el año. Esta cualidad lo convierte en una de las opciones más populares entre quienes buscan una mascota compatible con las alergias. Se trata de un perro alegre, sociable y lleno de energía. También destaca por su facilidad para aprender órdenes y por la buena relación que suele tener con los niños.

Yorkshire Terrier

A pesar de su abundante pelaje, el Yorkshire Terrier se caracteriza por desprender muy poco pelo. Por este motivo, muchas personas alérgicas lo consideran una alternativa interesante para convivir en espacios reducidos. Para mantener su manto saludable es importante cepillarlo con frecuencia y evitar la formación de nudos. A cambio, ofrece una personalidad afectuosa, compañera y siempre dispuesta a acompañar a sus dueños a donde vayan.