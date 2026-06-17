Hito histórico en el Hospital Garrahan: realizan un trasplante simultáneo a dos hermanas gemelas

El Hospital Garrahan logró un hito histórico tras el trasplante renal simultáneo a dos gemelas de 14 años, Mayra y Daiana, con órganos de un mismo donante. La intervención, realizada en abril, involucró a más de 20 profesionales y concluyó con éxito, y marcó por primera vez que el centro pediátrico realiza un operativo de este tipo en hermanas gemelas. El servicio de Trasplante Renal del Garrahan alcanzó en 2025 un récord de 55 intervenciones, 14 de ellas simultáneas, aunque esta fue la primera en hermanas gemelas.

El Hospital pediátrico anunció un hecho sin precedentes que tiene como protagonistas a las dos gemelas de 14 años, Mayra y Daiana, oriundas de Laferrere, que padecen una enfermedad genética que afecta la función renal y habían sido derivadas desde el Hospital de Niños de San Justo. “Estábamos en el hospital con mi hermana y mi mamá y nos dijeron que nos teníamos que quedar”, relató Mayra desde la habitación donde se recuperaba junto a Daiana.

El diagnóstico fue poliquistosis renal autosómica recesiva, una afección hereditaria que compromete riñones e hígado y que en su caso derivó en insuficiencia renal crónica.



Cómo fue el trasplante en el Hospital Garrahan

El operativo comenzó el miércoles 15 de abril a las seis de la tarde y se extendió hasta la madrugada del jueves. “El doctor Fabricio nos dijo que nos iban a trasplantar y que iba a haber muchos médicos”, recordó Mayra sobre el momento en que recibieron la noticia.

Las adolescentes ingresaron a quirófano a las seis de la mañana, en dos salas paralelas, con equipos completos de anestesia, urología, nefrología y soporte cardiovascular. “Entraron en forma simultánea a dos quirófanos… un total de 20 personas intervinieron en las cirugías que fueron exitosas y sin complicaciones inmediatas”, detalló Juan Ibáñez, jefe de clínica de Nefrología. El procedimiento concluyó a las 10.30 de la mañana con una diuresis normal en ambas pacientes, lo que confirmó la eficacia del trasplante.

Antes de la operación, las gemelas llevaban una vida relativamente normal, aunque con controles mensuales y una dieta estricta sin sal ni alimentos procesados. “La panza estaba muy hinchada y hacían infecciones urinarias reiteradas desde bebés”, recordó Nidia, la madre, sobre los primeros síntomas. La familia, integrada también por el padre y otra hija de siete años, se adaptó a una rutina de cuidados que se intensificó en los últimos meses.

En diciembre, el Garrahan decidió inscribirlas en lista de espera para trasplante, y aceleró el proceso para evitar la diálisis. “Uno de nuestros objetivos principales es agilizar la evaluación de pacientes con enfermedad renal avanzada para su ingreso en lista de espera”, explicó Ibáñez. El especialista subrayó que este abordaje preventivo garantiza una mejor evolución clínica y mayor calidad de vida futura.

La historia de las gemelas

Durante la internación, lo que más extrañaron fue el colegio y a sus compañeras, aunque Daiana confesó que prefiere las matemáticas. Mayra, en cambio, disfruta leer manhwas en el celular y jugar videojuegos, lo que generó bromas cómplices entre ambas. Tras recibir el alta, las gemelas sueñan con asistir a un recital de BTS, su banda favorita, y proyectan futuros profesionales como enfermeras, abogadas o maestras.