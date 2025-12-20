Ante la circulación de la gripe H3N2 en su variante K en varios países de Sudamérica, el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay informó que adelantará la campaña de vacunación para fortalecer la inmunidad de la población. La directora general de Salud , Fernanda Nozar, confirmó que el operativo se anticipará un mes y comenzará en marzo de 2026.

“Vamos a adelantar la campaña de vacunación contra la gripe en nuestro país”, señaló la funcionaria durante una rueda de prensa. Nozar destacó que la principal preocupación es reforzar la protección de niños, que se encuentran entre los grupos de mayor prevalencia de casos y transmisión. De esta manera, aunque aún no hay casos detectados del virus H3N2 en Uruguay, la medida busca preparar al país para su llegada durante el verano, momento en el que aumenta el flujo turístico.

Durante la temporada 2025, Uruguay aplicó entre abril y septiembre unas 511.000 dosis gratuitas de la vacuna antigripal sobre una población de alrededor de 3,5 millones de personas. Con la decisión de adelantar la campaña, el Ministerio de Salud Pública intentará intensificar la cobertura antes del período de mayor circulación del virus y anticiparse a la posible expansión de la variante H3N2.

Argentina confirmó los tres primeros casos de la H3N2

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán) confirmó este viernes la detección de los primeros tres casos de influenza A H3N2 tras analizar, durante la primera quincena de diciembre, muestras que inicialmente no habían sido clasificadas por variante.

Según informó el organismo, los contagios corresponden a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz, que recibieron atención médica en su lugar de residencia, y a un niño internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Malbrán precisaron que en los tres casos la evolución fue favorable y que los pacientes cursaron la enfermedad sin presentar complicaciones.

¿Se recomienda la cuarentena por la Gripe H3N2?

La variante K del virus H3N2 es un subtipo de influenza que suele asociarse a cuadros más severos y a un aumento de hospitalizaciones, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. Esto refuerza la importancia de la prevención y obliga a pensar estrategias para evitar una mayor severidad clínica de los cuadros en grupos vulnerables.

Ante este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que, según la información disponible, no recomienda imponer restricciones a los viajes ni al comercio internacional. En su último informe del 10 de enero , el organismo señaló: “La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes ni al comercio con los países mencionados en este informe, basándose en la información disponible sobre el evento actual”.

La aclaración busca evitar medidas desproporcionadas que no aportan beneficios sanitarios comprobados. Desde los organismos sanitarios insisten en que la clave no está en el cierre de fronteras, sino en fortalecer los sistemas de salud, garantizar el acceso a la vacunación y promover la información basada en evidencia.