La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a dos personas que ingresaron de manera ilegal a la Argentina con álbumes oficiales de figuritas del Mundial 2026 de origen brasileño. Los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la fuerza de seguridad secuestraron más de 2200 libros coleccionables.

Los detenidos fueron detectados a partir de un operativo preventivo y de control de mercaderías en tránsito que llevaba adelante personal del Departamento Delitos Fiscales de la PFA sobre avenida Suárez al 2700, en la Ciudad de Buenos Aires, a fines de mayo.

Durante los controles, los efectivos detectaron a dos vehículos que transportaban varios bultos sospechosos y los interceptaron para realizar las verificaciones correspondientes. Al revisar la carga, se encontró algo insólito: los álbumes de figuritas de la marca Panini de origen brasileño.

El secuestro de la mercadería

Según fuentes oficiales, los propietarios de la mercadería no tenían la correspondiente documentación aduanera que acredite la importación legal a la Argentina.

Desde la PFA destacaron que el secuestro se dio en medio de una escasez de álbumes en nuestro país. Frente a la creciente demanda y el faltante en kioscos y comercios de todo el país, aparecieron canales informales de abastecimiento y venta.

Más allanamientos y otros secuestros

Luego de secuestrar la mercadería, la Justicia ordenó un allanamiento en un depósito en Lanús, donde descubrieron un depósito de grandes dimensiones destinado al acopio y posterior distribución de mercaderías de distintos rubros. Además, se libró una orden de presentación a un comercio de encomiendas en CABA.

En paralelo a la detención de los dos hombres, se secuestraron 1500 prendas de vestir, 170 cajas de TV Box, 80 vasos térmicos, 30 aires acondicionados, 40 proyectores, 90 auriculares, 7 notebooks, 110 cargadores, 10 reproductores de DVD, 60 equipos gamepad, 20 aspiradores, 20 pistolas de hidrogel y otros elementos de interés para la causa.

En total, la mercadería incautada tiene un valor aproximado de $98 millones. En la causa interviene el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N.º 8, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich.

Meirovich también ordenó que la mercadería sea verificada y contabilizada por agentes de la Agencia Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado por infracción al Código Aduanero.