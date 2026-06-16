Argentina vs. Argelia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 1 del Mundial 2026, según la IA

La Selección Argentina debuta este martes 16 de junio a las 22 hs en el Mundial 2026 para defender su título de campeón del mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Argelia por la primera fecha del Grupo J en el imponente Kansas City Stadium, de Missouri, Estados Unidos.

Argentina vs. Argelia: quién ganará el partido, según la IA

Tras analizar estadísticas, los planteles y el rendimiento reciente, la inteligencia artificial adelantó que sería la Selección Argentina quien se quede con la victoria y los tres puntos en este estreno.

La Selección Argentina sería la ganadora de la noche, de acuerdo a la IA

De acuerdo con el procesamiento de datos y modelos predictivos de la IA, el claro ganador del encuentro será Argentina. Las simulaciones numéricas le otorgan a la Albiceleste una probabilidad de victoria superior al 72%, frente a un 12% para el conjunto africano y un 16% destinado al empate. El marcador podría cerrar en un 2-0 o 3-1 a favor del campeón mundial

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega en una posición de absoluta consolidación, con la fuerza de la columna vertebral que lo llevó a la gloria máxima en Qatar 2022 y sumando jóvenes talentos que le aportan verticalidad al juego. El rendimiento individual de figuras como Emiliano "Dibu" Martínez en el arco, la firmeza defensiva de Cristian "Cuti" Romero, el equilibrio en el mediocampo otorgado por Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, y la potencia en ataque de Julián Álvarez combinada con la vigencia histórica de Lionel Messi, configuran un bloque sumamente difícil de quebrar.

¿Cómo llega Argelia al partido de este martes?

Por su parte, Argelia califica como un rival físico y peligroso en las transiciones rápidas, no debería ser un momento para que los campeones se relajen. El combinado argelino cuenta con futbolistas de renombre internacional como el experimentado extremo Riyad Mahrez y el mediocampista Ismaël Bennacer lideran una escuadra que buscará capitalizar los espacios de contragolpe.

Sin embargo, la brecha de calidad en el recambio táctico y la solidez estructural argentina en partidos de alta presión inclinan la balanza de manera definitiva hacia los sudamericanos.