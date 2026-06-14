Referentes de Derechos Humanos, de la política y de la lucha llora la muerte de Taty Almeida

Los emotivos mensajes por la muerte de Taty Almeida: "Inmenso dolor".

Este domingo 14 de junio por la tarde murió Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo, a sus 95 años. Minutos después de conocerse la triste noticia, numerosos referentes de la política y de organizaciones de derechos humanos la despidieron con sentidos mensajes en redes sociales.



El Premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, habló en C5N y más allá de enterarse recientemente de la noticia, el referente de los Derechos Humanos reconoció que "Taty partió, pero no se fue". Además, hizo hincapié en la lucha histórica que llevó adelante en busca de su hijo, Alejandro.

"Te voy a extrañar un montón! Gracias Taty por tu vida, lucha y amor!", escribió Horacio Pietragalla en la red social X. "Su compromiso, su coherencia y su presencia permanente en cada una de las luchas populares la convirtieron en un ejemplo de dignidad, memoria y resistencia para generaciones enteras", publicó por su parte la Central de Trabajadores Argentina Autónoma, mientras que Daniel Filmus la definió como "una madre que representa el amor de todas las madres".

Las reacciones de organizaciones de derechos humanos

Noticia en desarrollo.