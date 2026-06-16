Cuánto gana un empleado de comida rápida: el sueldo que cobra en junio 2026

Los trabajadores de cadenas de comida rápida como McDonald's, Burger King y Starbucks cobran en junio de 2026 nuevos salarios como resultado del acuerdo alcanzado entre la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines.
El entendimiento, que rige para los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000, estableció un esquema de incrementos escalonados entre marzo y julio que combina porcentajes de aumento y sumas fijas no remunerativas.
La mejora salarial alcanza a miles de trabajadores de las principales cadenas de comida rápida del país y contempla distintas categorías, desde empleados principiantes hasta encargados y cocineros.
Cuánto cobra un empleado de comida rápida en junio de 2026
Durante junio, los trabajadores perciben el salario básico de marzo más una suma fija no remunerativa y un incremento adicional equivalente al 5,6% calculado sobre aquella base salarial.
Las remuneraciones quedan conformadas de la siguiente manera:
|Categoría
|Salario básico
|Suma fija
|Adicional 5,6%
|Empleado Principiante
|$983.337
|$70.000
|$55.067
|Empleado A
|$1.046.681
|$70.000
|$58.614
|Empleado B
|$1.092.695
|$70.000
|$61.191
|Líder A
|$1.249.347
|$75.000
|$69.963
|Líder B
|$1.462.895
|$75.000
|$81.922
|Cajero
|$1.159.429
|$70.000
|$64.928
|Encargado
|$1.502.431
|$75.000
|$84.136
|Cocinero
|$1.693.488
|$75.000
|$94.835
|Peón de Limpieza
|$1.035.526
|$70.000
|$57.989
Cuál es el sueldo total de cada categoría en junio
Sumando los conceptos previstos para junio, los ingresos brutos alcanzan aproximadamente los siguientes valores:
- Empleado Principiante: $1.108.404.
- Empleado A: $1.175.295.
- Empleado B: $1.223.886.
- Líder A: $1.394.310.
- Líder B: $1.619.817.
- Cajero: $1.294.357.
- Encargado: $1.661.567.
- Cocinero: $1.863.323.
- Peón de Limpieza: $1.163.515.
Los montos pueden variar en función de la jornada laboral, ya que gran parte del personal del sector trabaja bajo modalidades de tiempo parcial y los incrementos se liquidan proporcionalmente.
Cómo fue el acuerdo salarial de los empleados en comida rápida
La paritaria estableció una actualización gradual entre marzo y julio.
El esquema incluyó:
- Marzo: suma fija no remunerativa de $35.000 o $40.000 según la categoría.
- Abril: incremento no remunerativo del 1,9% más sumas fijas de hasta $55.000.
- Mayo: aumento no remunerativo acumulado del 3,8% más sumas fijas de hasta $65.000.
- Junio: incremento no remunerativo del 5,6% más sumas fijas de hasta $75.000.
- Julio: incorporación definitiva de los aumentos a los salarios básicos.
Las partes acordaron además que estos incrementos sean computables para vacaciones, horas extras, aguinaldo, premios, antigüedad y otros adicionales convencionales.
Cómo quedarán los salarios desde julio
A partir de julio desaparecerán las sumas adicionales y los incrementos quedarán incorporados al básico de convenio.
Las nuevas escalas serán:
- Empleado Principiante: $1.108.417.
- Empleado A: $1.175.318.
- Empleado B: $1.223.928.
- Líder A: $1.394.271.
- Líder B: $1.619.864.
- Cajero: $1.294.387.
- Encargado: $1.661.538.
- Cocinero: $1.863.345.
- Peón de Limpieza: $1.163.517.
De esta manera, los trabajadores de McDonald's, Burger King, Starbucks y otras cadenas de servicios rápidos llegan a junio con ingresos superiores al millón de pesos en todas las categorías y con una nueva escala salarial consolidada a partir de julio de 2026.