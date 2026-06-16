Cuánto gana un empleado de comida rápida: el sueldo que cobra en junio 2026

Empleados de comida rápida con aumento confirmado

Los trabajadores de cadenas de comida rápida como McDonald's, Burger King y Starbucks cobran en junio de 2026 nuevos salarios como resultado del acuerdo alcanzado entre la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines.

El entendimiento, que rige para los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000, estableció un esquema de incrementos escalonados entre marzo y julio que combina porcentajes de aumento y sumas fijas no remunerativas.

La mejora salarial alcanza a miles de trabajadores de las principales cadenas de comida rápida del país y contempla distintas categorías, desde empleados principiantes hasta encargados y cocineros.

Empleados en comida rápida confirmado

Cuánto cobra un empleado de comida rápida en junio de 2026

Durante junio, los trabajadores perciben el salario básico de marzo más una suma fija no remunerativa y un incremento adicional equivalente al 5,6% calculado sobre aquella base salarial.

Las remuneraciones quedan conformadas de la siguiente manera:

Categoría Salario básico Suma fija Adicional 5,6% Empleado Principiante $983.337 $70.000 $55.067 Empleado A $1.046.681 $70.000 $58.614 Empleado B $1.092.695 $70.000 $61.191 Líder A $1.249.347 $75.000 $69.963 Líder B $1.462.895 $75.000 $81.922 Cajero $1.159.429 $70.000 $64.928 Encargado $1.502.431 $75.000 $84.136 Cocinero $1.693.488 $75.000 $94.835 Peón de Limpieza $1.035.526 $70.000 $57.989

Cuál es el sueldo total de cada categoría en junio

Sumando los conceptos previstos para junio, los ingresos brutos alcanzan aproximadamente los siguientes valores:

Empleado Principiante: $1.108.404.

Empleado A: $1.175.295.

Empleado B: $1.223.886.

Líder A: $1.394.310.

Líder B: $1.619.817.

Cajero: $1.294.357.

Encargado: $1.661.567.

Cocinero: $1.863.323.

Peón de Limpieza: $1.163.515.

Los montos pueden variar en función de la jornada laboral, ya que gran parte del personal del sector trabaja bajo modalidades de tiempo parcial y los incrementos se liquidan proporcionalmente.

Salarios en junio con aumento

Cómo fue el acuerdo salarial de los empleados en comida rápida

La paritaria estableció una actualización gradual entre marzo y julio.

El esquema incluyó:

Marzo: suma fija no remunerativa de $35.000 o $40.000 según la categoría.

Abril: incremento no remunerativo del 1,9% más sumas fijas de hasta $55.000.

Mayo: aumento no remunerativo acumulado del 3,8% más sumas fijas de hasta $65.000.

Junio: incremento no remunerativo del 5,6% más sumas fijas de hasta $75.000.

Julio: incorporación definitiva de los aumentos a los salarios básicos.

Las partes acordaron además que estos incrementos sean computables para vacaciones, horas extras, aguinaldo, premios, antigüedad y otros adicionales convencionales.

Cómo quedarán los salarios desde julio

A partir de julio desaparecerán las sumas adicionales y los incrementos quedarán incorporados al básico de convenio.

Las nuevas escalas serán:

Empleado Principiante: $1.108.417.

Empleado A: $1.175.318.

Empleado B: $1.223.928.

Líder A: $1.394.271.

Líder B: $1.619.864.

Cajero: $1.294.387.

Encargado: $1.661.538.

Cocinero: $1.863.345.

Peón de Limpieza: $1.163.517.

De esta manera, los trabajadores de McDonald's, Burger King, Starbucks y otras cadenas de servicios rápidos llegan a junio con ingresos superiores al millón de pesos en todas las categorías y con una nueva escala salarial consolidada a partir de julio de 2026.