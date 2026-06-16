DT de Arabia Saudita lamenta falta de tiempo con el equipo tras empate con Uruguay

​El director técnico de Arabia Saudita, Georgios Donis, dijo que no ha estado al mando el ‌tiempo suficiente para garantizar ‌que el equipo tuviera la flexibilidad táctica necesaria para lidiar con una experimentada selección uruguaya después de su empate el lunes a un gol con los sudamericanos en el Mundial.

Donis sustituyó a Hervé Renard a finales de abril, y el partido inaugural del ​Grupo H en ⁠el Miami Stadium fue su primer encuentro oficial ‌con el equipo tras tres amistosos previos ⁠al torneo.

"En estas tres semanas ⁠hemos estado intentando organizar nuestro juego, mejorarlo y tener un mejor ánimo. Cuando nos enfrentamos a ciertos rivales, conseguir ⁠un punto es un acontecimiento positivo y ​esto supone un estímulo para nuestra ‌moral", dijo Donis.

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"Actualmente estoy intentando ‌conocer a mi equipo, a mis jugadores y ⁠familiarizarme con ellos, observo cómo reaccionan y se comportan, y lo que he visto es que, debido a la falta de tiempo, no podemos ser flexibles ​durante ‌el partido, se necesita tiempo para aprender a hacerlo. Sabemos jugar con un 4-4-2 o un 4-3-2-1, pero debemos ser capaces de jugar con tres centrocampistas o con cinco defensas", explicó.

Los ⁠saudíes dominaron gran parte del primer tiempo y se adelantaron en el marcador en el minuto 41 cuando Abdulelah Alamri aprovechó un error del portero uruguayo Fernando Muslera.

Uruguay dominó tras el descanso y obligó a los saudíes a replegarse, y, a falta de 10 minutos para ‌el final, Maxi Araujo marcó el merecido gol del empate.

"En la primera parte tuvimos un buen control del juego y oportunidades de marcar sin ser muy decisivos. En la segunda parte teníamos la ventaja y pensamos principalmente ‌en la defensa, ya habíamos marcado y queríamos mantenerla (...) no teníamos la misma intensidad y nuestro rival pudo penetrar ‌más en nuestro ⁠campo", reconoció Donis.

"Por suerte, hoy tuvimos un excelente portero y una excelente defensa. Estoy ​intentando conocer mejor a mi equipo y ver cómo pensamos", puntualizó.

Con información de Reuters