Caso Kiczka: pidieron investigar al padre de los hermanos y a Pedro Puerta

El Tribunal Penal N° 1 de Posadas, conformado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y el subrogante César Yaya, definirá este miércoles el veredicto en el juicio que tiene como imputados a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, ambos acusados por los delitos de "tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI)"; en tanto que al hermano del ex diputado libertario se le suma una acusación de abuso sexual sin acceso carnal de una adolescente de 15 años. En este marco, el fiscal de la causa pidió investigar al padre de ambos y a Pedro Puerta, también diputado del partido Activar, quien negó mantener un vínculo con Germán.

Según fuentes judiciales, en caso de ser hallados culpables de los cargos por las filmaciones de explotación sexual -agravadas por ser víctimas menores de 13 años-, y teniendo en cuenta lo establecido por el Art. 128 del Código Penal, los Kiczka podrían recibir penas entre tres y seis años de prisión.

Seguí en vivo la audiencia:

Ante los medios, el padre de ambos, Leonardo Kiczka, aseguró que su hijo Germán "es inocente" porque "no le han encontrado nada en la casa, en la oficina de la tabacalera, en la de la Cámara de Diputados o en los allanamientos a los suegros" y remarcó que todo se trata de "una persecución política" que quedó en evidencia. "Es el único opositor que siempre actuó con responsabilidad siempre defendiendo a la provincia y a su gente en contra de medidas de Gobierno que perjudicaban como el caso del glifosato. Sabía el desastre que se iba a producir en la provincia, no está a favor de la contaminación", agregó.

"Reconozco que los contenidos de Sebastián secuestrados ocurrieron, entiendo que tiene su problema. No lo niego. Sí niego que Germán esté en esa situación, no tiene nada que ver con esto", sumó en relación a quien ya confesó los hechos y aseguró no saber que "era ilegal" ver ese tipo de videos por internet.

Los fiscales Alejandro Vladimir Glinka y Martín Alejandro Rau pidieron investigar a Leonardo debido a que le repitieron, en reiteradas ocasiones, que "podía no declarar o no contestar preguntas", ya que podía inculpar a ambos hermanos y quiso declarar de todas maneras. Según pudo conocer El Destape, durante su declaración le mostraron imágenes familiares donde había menores que podrían haber sido víctimas de los hermanos. Él señaló a una menor -que es la víctima- y argumentó que "era una persona mayor y no vive en Argentina". Dos días después, otra testigo observó la misma fotografía y aseguró que era su sobrina, que era menor y que vivía en el país. Debido a esa mentira, los denuncian por "falso testimonio".

Por su parte, en relación a Puerta, luego de lamentar que no fuera a declarar de manera presencial, la Fiscalía sostuvo que al responder por escrito las preguntas "por la forma en la que se respondieron, que nada tiene que ver con lo que dice el expediente, y por el léxico que se utilizó, parecieran escritas por su abogado". Al ser testigo, no es necesario que tenga un abogado ya que no está imputado dentro de la causa. "Como testigo, debería haber respondido él. Y como los fiscales y diputados cuando juran lo hacen 'porque Dios o la Patria se los demande', en este caso hay que demandarle no haber respondido con la verdad", sostuvieron.

Según los fiscales, Pedro Puerta dice cosas en el escrito que no coinciden con diversos puntos y fojas de la causa. Frente a ello, piden extraer copias de la causa y de copias de los mensajes que compartió con Kiczka y también su escrito para la testimonial para que el fiscal de turno considere si debe ser o no acusado de algún tipo de delito -entre ellos, falsedad de testimonio o encubrimiento-.

