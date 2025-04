Los hermanos Kiczka ampliaron su declaración en la causa por pedofilia: "No sabía que era ilegal"

A horas de que el juicio contra los hermanos Sebastián y Germán Kiczka llegue a su fin, ambos acusados pidieron ampliar sus declaraciones ante el Tribunal de Posadas que definirá su destino el próximo miércoles 16 de abril. Ambos están acusados y detenidos por el delito de "tenencia, distribución y facilitación de contenido de abuso sexual infantil"; mientras que en el caso del hermano del diputado, se suma la acusación por abuso sexual de una menor de 15 años. El mayor aseguró "no saber que era ilegal" mirar dicho contenido en internet y volvió a despegar a su hermano del hecho.

Durante la décima jornada del juicio, donde se incorporó la lectura de seis testimonios de testigos que formaron parte de la instrucción, Germán -ex referente del partido Activas- buscó aclarar cuestiones relacionadas con el pendrive dentro del que se hallaron almacenados los videos que forman parte de la causa. Según indicó Noticias Argentinas, se trataba de un dispositivo propio que usó para estudiar a distancia pero aclaró que, posteriormente, se lo dio a un familiar y no lo tenía en su poder.

"Yo sabía que no tenía un pendrive en mi casa, pero me empecé a preocupar. Era un pendrive que había utilizado porque estudiaba a distancia en aquel entonces. Bajaba apuntes, facturas y cosas del trabajo. Lo usaba para ir a imprimir a las librerías o a las oficinas, porque no teníamos impresora", marcó. En esa línea, tras consultarle a su hermano sobre el dispositivo, dijo que este le respondió que "lo usó, lo llevó a su casa y lo llevó devuelta a su vivienda". El político, agregó: "Evidentemente no fue así".

Durante su declaración, Germán Kiczka sostuvo que no forma parte ni participó de ningún grupo de Telegram donde circulaban imágenes de abuso sexual de menores. "Nunca escribí, nunca respondí, ni pregunté ni me involucré", sostuvo. Mientras que, en relación a los videos de YouTube del denominado "El Show de magia del Tío Germán", explicó que se trataba solo de una "actividad en familia" que fueron subidos a dicha plataforma porque eran muy pesados para enviarlos por WhatsApp. "Me dolió muchísimo que esa actividad se haya tergiversado para mostrar algo tan perverso", agregó.

Por otro lado, el mayor de los hermanos -y el más complicado en la causa-, Sebastián, lanzó una polémica defensa sobre las imágenes de abuso sexual infantil que encontraron en su poder: "No sabía que era ilegal mirar estos videos en internet". Mientras que reconoció acceder a dicho contenido en la casa de su hermano: "Un día, en la casa de Germán, me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros pero dejé el pendrive".

Sebastián ya había confesado ante el Tribunal y despegó de la causa a su hermano de 44 años durante las primeras jornadas del juicio. “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”, había manifestado en su momento.

Cuándo se conoce la sentencia contra los Kiczka

El juicio oral contra el exdiputado libertario y su hermano llegará a su fin este miércoles 16 de abril, aunque todavía no se dio a conocer en qué horario se programó dicha audiencia. Este martes, por su parte, será la última ronda de declaraciones testimoniales -declararán siete personas; entre ellas Luisella Lorenzo, psicóloga forense que trabajó como perito oficial y determinará el perfil mental de ambos- mientras que mañana, tanto la fiscalía como la defensa de los hermanos expondrán sus alegatos. Dependerá de la duración de esto último, cuándo se conozcan las sentencias para Sebastián y Germán Kiczka.

La causa, sin lugar a dudas, paralizó a Misiones. En diversos dispositivos electrónicos, pertenecientes a los hermanos, se encontraron más de 900 archivos con pedofilia, incesto y zoofilia. La estrategia y defensa de los Kiczka es la misma: culpar a Sebastián, asegurando que las computadoras no pertenecían a Germán y alegar "problemas de salud mental" para morigerar la condena final por el delito.

El Tribunal Penal N° 1 de la capital misionera, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y el subrogante César Yaya, deberán definir qué pena les cabe si los delitos son finalmente probados.