Semana clave en el juicio a los hermanos Kiczka: complicados por los peritos, pidieron ampliar su declaración ante el tribunal

En una nueva jornada del juicio que se sigue a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka por tenencia, distribución y facilitación de contenido de abuso sexual infantil y en el caso de Sebastián por abuso sexual de una menor de 15 años, se conoció el testimonio de una testigo que participó de los operativos y allanamientos a la casa del padre del exdiputado provincial en agosto de 2024. En ese hogar secuestraron la computadora del exlegislador cuyo contenido, una vez peritado, terminó con el pedido de detención y la fuga del acusado. Según la declaración de la mujer, el padre de los acusados intentó evitar que se llevaran la notebook de Germán asegurando que se trataba del diputado provincial.

Además, durante la mañana se incorporaron al juicio la lectura de seis testimonios de testigos que participaron de la instrucción del juicio. En ese momento, los hermanos Kiczka pidieron al Tribunal ampliar su declaración pero sin responder preguntas, un derecho que tienen los procesados durante todo el juicio oral. De esta forma sería la segunda vez en estas 10 jornadas del debate que los imputados hablarán ante los jueces sin responder a las dudas que hasta ahora se fueron generando en el debate. Para que los hermanos declaren, el Tribunal cambió la declaración testimonial de Luisella Lorenzo, psicóloga forense encargada de evaluar la imputabilidad de los acusados. Esas pericias revelaron que los hermanos tienen “inclinación a la pedofilia y trastornos de preferencias sexuales” además de asegurar que en el caso de Germán existen “rasgos de personalidad psicópata y narcisista” y en el caso de Sebastián “presenta una personalidad neurótica, con rasgos depresivos, paranoides y esquizotipicos” y además detectaron “indicadores que sugieren un trastorno de las preferencias sexuales de tipo no exclusivo”.

El único punto favorable que hasta ahora tuvieron los acusados fue el rechazo del Tribunal para ampliar la acusación contra Sebastián por posibles nuevos casos de abuso pero ordenó que se gire al fiscal en turno y se abra una nueva investigación, ya que entendieron que los hechos que motivan el pedido son anteriores a los que se están juzgando y por eso corresponde iniciar un nuevo expediente. De esta forma, el juicio seguirá siendo por tenencia, distribución y facilitación de contenido de abuso sexual infantil contra los hermanos. Además, Sebastián Kiczka está acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente de 15 años en la localidad misionera de Apóstoles.

Mientras tanto, alrededor de los tribunales todavía se discute acerca de la declaración testimonial del diputado provincial Pedro Puerta, el mentor político de Germán Kiczka, quien, amparado en sus fueros, declaró en el juicio por escrito. El diputado había asegurado que “mantenía una relación exclusivamente política con el exlegislador” aunque la cercanía de amistad y en ambientes fuera del palacio legislativo, como la participación conjunta en negocios empresariales, ponen en evidencia que miente. Sin embargo, Puerta confesó que intercambiaba con Germán Kiczka "memes de connotación sexual", pero sin contenido de abuso, y que esos intercambios se daban en grupos de Whatsapp donde coincidían. Entre esos mensajes, Puerta fue consultado por el término “fotija” ya que podía estar presente en los intercambios de chats entre el legislador y el hijo del ex Gobernador de Misiones y ex Presidente Argentino durante 2 días del 2001 aseguró que “no tengo certeza sobre el significado exacto del término fotija. Según mi interpretación que surge de lo que veo en redes sociales y en entornos informales, entiendo que es parte de una jerga digital o lenguaje de redes, uno de tantos ‘slangs’ y que en algunos casos puede tener connotaciones vulgares o sugestivas. No obstante, su uso suele estar atravesado por un claro animus jocandi, es decir, con una intención humorística o de broma, y no con un sentido literal. Se trata de expresiones exageradas que se utilizan en tono irónico o en clave de humor, como ocurre con muchas frases en redes sociales”.

Estas sospechas también se sustentaron cuando la pareja de Germán Kiczka, María Alejandra Fassa, se negó a responder acerca de la relación del acusado y Pedro Puerta. Además, los investigadores encontraron imágenes de un programa radial donde Puerta y Kiczka hablan de sexo y señalan: “Traje un estimulante erótico y ese vos le convidás a la guaina o tu elección sexual del momento. Entonces si vos querés guaina, guaina, querés un gurí, gurí, ese no hay problema”, manifestó Puerta. Y continuó: “Con ese al tercer mate, chau”, a lo que Germán Kiczka le pregunta: “¿Y funcionó?”. Con total liviandad e impunidad, Pedro Puerta respondió: “Hermano, no sabés lo que es, me quedé sin yerba “. En otro punto del expediente figura un intercambio de WhatsApp entre Puerta y Kiczka donde Germán le cuenta haber realizado un encuentro sexual con 3 personas la noche anterior y Puerta le reclama que le cuente “yaaa todito”.

Pese a estas incongruencias, por ahora no se debatió si pueden acusar a Pedro Puerta de falso testimonio aunque el fiscal Martín Rau se mostró molesto porque al ser escrito no hay posibilidad de repreguntar ni de notar cualquier cambio en el tono de voz o quebranto en el relato. Ahora se espera la ampliación declaratoria de los hermanos Germán y Sebastián Kiczka y la declaración de peritos previo a los alegatos y la sentencia que están pautadas para el próximo miércoles.