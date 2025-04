A pocos días de la sentencia, German y Sebastián Kiczka cambiaron su defensa y ahora dicen que “no sabían que era delito”

Poco antes de terminar el juicio y antes de que declarara la perito que realizó los informes psiquiátricos y psicológicos de Germán y Sebastián Kiczka, los hermanos pidieron ampliar su declaración indagatoria y hablaron por segunda vez en el juicio por tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil y, en el caso de Sebastián, también por abuso sexual de una menor de 15 años. Ahora, los hermanos buscaron deslindar responsabilidades y desmentir el relato de varios testigos que en los últimos días complicaron la situación de ambos.

En la segunda jornada del juicio y después de haber escuchado las recomendaciones del juez y los alegatos de los fiscales, los hermanos se sentaron por primera vez ante el Tribunal. Fue Sebastián el primero en sentarse en el banquillo y, después de dar sus datos personales, le dijo al juez que “no iba a declarar, sino a aclarar”. Allí el magistrado insistió con el derecho a declarar y le preguntó si iba a responder preguntas pero Sebastián sólo dijo que quería aclarar que la computadora secuestrada “sólo la usaba yo” y aprovechó para pedirle “disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”. Además, Sebastián insistió con que envió un escrito al Juzgado ni bien empezó la causa para hacerse cargo de la computadora que figuraba a nombre de Germán y donde hallaron material de abuso sexual infantil. En ese momento le mostraron la foja donde figura la carta y el acusado la reconoció para luego volver a su lugar desde donde participó de todo el juicio.

En esa segunda jornada, el otro que se sentó ante el Tribunal fue Germán Kiczka, el ex diputado provincial. Antes de que hablara el juez le hizo un breve resumen de la acusación y nombró la existencia de 2 computadoras, no sólo de una como había dicho Sebastián minutos antes. “Voy a ser muy breve, me declaro totalmente inocente de todos los cargos que se me imputan”, empezó su descargo el ex diputado provincial, e insistió “jamás en mi vida busqué, investigué, descargué, me interesó y mucho menos compartí material de pornografía infantil ni nada que le parezca”. Después, el ex diputado provincial ensayó una defensa argumentando que era persecución política y que por eso lo habían echado de la legislatura.

Ahora, los hermanos volvieron a hablar frente a los jueces. Germán Kiczka buscó explicar el hallazgo de la computadora y del pendrive donde había material de abuso sexual infantil. “Quiero aclarar cuestiones respecto a las indagatorias que se hicieron el viernes, donde declaró mi prima Melisa y mi mujer Alejandra”, empezó la declaración del ex diputado provincial de Misiones. Allí aseguró que al principio creía que el pendrive se lo habían plantado pero tras la testimonial de su esposa “ahí lo registré, porque me acordaba del pendrive que, como dijo Alejandra, le habían regalado a mi papá cuando se compró la Fiat Fiorino”. Allí señaló que ese pendrive lo usó mientras estudiaba y después quedó para su hermano Sebastián, aunque lo encontraron en la casa de Germán.

Además, Germán hizo referencia a la computadora marca Lenovo que fue secuestrada y donde hallaron material de abuso sexual infantil. Allí volvió a acusar a Sebastián del uso de esa computadora, cuando ya su hermano se había hecho cargo de ser el responsable de la otra notebook secuestrada. Así desmintió la declaración de su papá y de la testigo en el secuestro del material. “mi hermano me asegura que después de haberla utilizado borró todos los archivos y yo nunca me crucé con esos archivos mientras la usaba. Él dice que los borró y yo jamás me los crucé en la computadora. Eso quiero que quede perfectamente registrado”, insistió Germán ante el Tribunal.

En su declaración, negándose a responder preguntas, Germán Kiczka también habló del programa en redes sociales que realizó durante la pandemia y en donde los especialistas entienden que era la forma de captar menores de edad. Contó que el programa “El show del tío Germán” nació en pandemia cuando “hablábamos seguido con mi hermana, que estaba encerrada con los chicos en Buenos Aires. Un día se me ocurre mandarle un truco de magia a mi sobrina Delfina, le encantó. Después pedía más, y así empezamos a hacer videos familiares los domingos”, explicó y aseguró que se subía a Youtube porque eran videos muy largos y siempre se nombraba a sus sobrinos, “Me dolió muchísimo que una actividad hecha con muchísimo amor se haya tergiversado para mostrar una cosa tan perversa. Los videos siguen en YouTube. Si hubiese habido algo fuera de lugar, YouTube ya lo habría sacado”, aseguró Germán Kiczka.

Durante el turno de Sebastián, que también se negó a responder preguntas, se notó un cambio de defensa y una búsqueda de salvar a su hermano. El hombre que también está acusado de abuso aseguró que accedía a ese material pero "realmente no sabía que ver esos videos era ilegal. Para mí eso está en internet ahí nomás, al alcance, y no vi ningún problema”. Así, Sebastián insistió en la defensa de su hermano y aseguró que usó la computadora y el pendrive de Germán mientras “tomaba cerveza y otros excesos que ya seguramente saben que consumo, y se estiró la noche. Me olvidé de la computadora y yo convencido que borré todo eso para no dejar rastro, pero me olvidé del pendrive. Yo siempre ando con pendrive porque los uso para ir a la librería y para mis trabajos. Eso quería decir, que yo pensé que borré todo pero dejé el pendrive ahí y ya mucho más no me acuerdo”, dijo Sebastián.

De esta forma, mientras Germán busca negar todo y despegarse de las acusaciones como sus compañeros de la política se despegaron de él, Sebastián buscó cambiar el foco de la defensa, asumir culpas y creer que decir que desconoce que lo que hizo es un delito lo exonera de una futura sentencia. Ahora, se espera este miércoles donde se harán los alegatos y la sentencia.