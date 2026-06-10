Un hombre oriundo de la localidad bonaerense de Gerli fue detenido tras intentar vender por Facebook Marketplace uniformes militares del ejército de los Estados Unidos y de Alemania, en especial los que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial. Tras allanar su domicilio, detectaron una colección nazi, según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Identificado como Diego Fernando Martínez, de 46 años, fue arrestado por la Policía Bonaerense este fin de semana. Se hacía llamar en redes sociales Fernando Martinsohn, perfil desde el cual operaba un emprendimiento poco común: la venta de uniformes militares. La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Contraterrorismo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

A principios de abril había publicado un uniforme de las Wehrmacht nazi de la Segunda Guerra Mundial. En el mismo posteo también se veía una gorra de la SS, una organización paramilitar y de seguridad al servicio de Adolf Hitler. Esta tenía su característica calavera. El posteo llegó a la Justicia federal de Quilmes, que inició el expediente a cargo del juego Alberto Recondo.

Un "arsenal" nazi

A Martínez se lo imputó por el delito de actos discriminatorios, basándose en la Ley 23.592 que pena la propaganda racista. Durante el allanamiento en la vivienda del detenido se secuestraron pistolas, revólveres, escopetas, municiones, cascos y chaquetas militares e insignias metálicas con la cruz esvástica y literatura nazi.

“No solo había metálicas con la cruz esvástica, también fueron secuestrados cintos, gorras, dagas y hasta una medalla militar con la cruz esvástica”, señalaron fuentes judiciales citadas por la agencia Noticias Argentinas.

Entre los objetos incautados también se encuentran un libro de Adolf Hitler, un disco sólido y dos teléfonos celulares. Los efectivos que participaron del operativo también se vieron sorprendidos por el pasillo de entrada a la casa del detenido, ya que había pisos de baldosas con insignias esvásticas.

Según el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria, "serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

"En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas", indica la normativa.