La generación de los 50 creció con la creencia de que la vida no les debía nada.

La generación nacida en los años 50 desarrolló mayores niveles de resiliencia y autonomía debido al entrenamiento temprano en problemas manejables y un locus de control interno, según la psicología social. Este fenómeno no responde a una 'superioridad moral', sino a dinámicas culturales de crianza que fomentaban la resolución de conflictos sin intervención inmediata de los adultos.

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La infancia de quienes nacieron en la década de 1950 estuvo marcada por un contexto social y familiar que les enseñó a enfrentar problemas cotidianos con responsabilidad y autonomía. En esa época, la educación en casa incluía cumplir con las obligaciones, respetar reglas y aprender a resolver conflictos sin depender de terceros.

Nuestros abuelos nunca usaron la palabra resiliencia, ni en sentido psicológico ni en otro. Sin embargo, la vivieron plenamente, algo que hoy parece casi imposible para muchos. Crecieron durante la guerra, sostuvieron a sus familias con recursos limitados y cuando surgían problemas, que era algo frecuente, simplemente seguían adelante. No porque fueran superhéroes, sino porque no esperaban que nadie viniera a solucionarlos.

Esta ausencia de expectativas externas fue fundamental. Según expertos, la generación de los 50 fue probablemente la última en crecer con la creencia silenciosa de que la vida no les debía nada. Y esa idea, aunque incómoda, los hizo increíblemente persistentes.

Inoculación del estrés: la vacuna psicológica con la que crecieron los niños de los años 50

El psicólogo Donald Meichenbaum desarrolló el concepto de entrenamiento de inoculación del estrés, que explica cómo pequeñas dosis de estrés controlado fortalecen la resiliencia. Similar a una vacuna, donde una pequeña exposición a un virus genera inmunidad, las dificultades moderadas y manejables preparan a las personas para enfrentar desafíos mayores. Pero si el estrés es demasiado o muy poco, el sistema no se fortalece.

En los años 50, los niños enfrentaban problemas pequeños, recurrentes y superables sin la intervención inmediata de un adulto. Te raspabas la rodilla y aprendías que el dolor pasa, te perdías y encontrabas el camino, fallabas y el mundo seguía girando. Esta experiencia directa y frecuente de superar obstáculos por cuenta propia generó una confianza única en su capacidad personal.

¿Qué es el locus de control y por qué cambió en las últimas décadas?

Un punto clave para entender esta dinámica es el concepto de locus de control introducido por el psicólogo Julian Rotter en esa misma década. Se refiere a cuánto cree una persona que sus acciones influyen en lo que le sucede, en contraposición a pensar que todo depende de la suerte o de otros.

Las personas con un locus de control interno fuerte suelen ser más persistentes y motivadas para superar dificultades. Sin embargo, estudios muestran que desde 1960 a la década de 2000 hubo un cambio hacia una orientación más externa: los jóvenes comenzaron a atribuir menos sus resultados a sus propios esfuerzos.

El locus de control interno aumenta la capacidad de perseverar y alcanzar metas.

Los factores protectores que salvan a los niños expuestos a situaciones de alto riesgo

Los niños de los 50 vivían constantemente la relación directa entre esfuerzo y consecuencia. Si no cumplías, veías el resultado negativo; si cumplías, recibías la recompensa. No existían aplicaciones para facilitar el proceso ni redes que intervinieran anticipadamente.

Cuando uno crece sin esperar que la vida sea justa o que le dé todo servido, tiende a construir su propio camino. Esta base psicológica es muy distinta a la de quienes creen que el mundo debería ser cómodo y complaciente. Pero cuidado: no se trata de romantizar el sufrimiento ni decir que "la gente lo pasó mal y por eso es mejor".

El Estudio Longitudinal de Kauai, que siguió a casi 700 niños nacidos en 1955, mostró que un tercio de los niños en alto riesgo (pobreza, familias disfuncionales, enfermedades) se convirtieron en adultos seguros y capaces. La diferencia no fue solo la adversidad, sino tener factores protectores: un adulto estable, oportunidades para decidir y un temperamento activo.

Las dificultades por sí solas no generan resiliencia. De hecho, muchas solo destruyen. Lo importante es que los problemas surjan en un contexto donde las personas puedan actuar y resolverlos, sin sentir que son demasiado grandes para ellos. Esto fue lo que los años 50 lograron, quizás sin intención, al permitir que los niños resolvieran cosas por sí mismos con frecuencia suficiente para que la autonomía se volviera natural.

Un problema actual es que lo opuesto a la resiliencia no es la fragilidad, sino el sentimiento de superioridad, entendido como creer que la incomodidad indica que algo anda mal. Esto genera una orientación externa donde los problemas se ven como fallas del sistema y no como retos personales, erosionando lentamente la perseverancia.

El entrenamiento de inoculación del estrés explica cómo las dificultades manejables fortalecen.

La generación de los 50 nunca tuvo esa opción porque la cultura que los formó no les permitió esperar ser rescatados. Paradójicamente, esa falta de ayuda les dio libertad para actuar.

Reconstruir la perseverancia: el principio clave para enfrentar la incomodidad sin esperar rescates

No podemos ni debemos recrear los años 50, una época con muchas injusticias y restricciones. Pero sí podemos rescatar el principio psicológico que subyace: la perseverancia se construye enfrentando dificultades manejables y pudiendo tomar el control de la propia vida.

La investigación confirma que un locus de control interno fuerte aumenta la capacidad de perseverar y alcanzar metas. Y esa orientación se moldea con experiencias tempranas de resolver problemas sin ayuda externa.