Volver a la cama unos minutos después de levantarse: la explicación de una psicóloga sobre por qué no es pereza

Si sos de los que se levantan de la cama y, apenas unos minutos después, vuelven a acostarse, no sos perezoso ni flojo. La psicóloga Leticia Martín Enjuto explicó que este comportamiento responde a una necesidad real de hacer una transición suave entre el descanso y las actividades diarias.

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Muchas personas experimentan una sensación de somnolencia o lentitud al despertar, conocida como inercia del sueño. El cerebro no pasa instantáneamente de estar dormido a funcionar a pleno rendimiento, por lo que es común necesitar un tiempo para despejarse y activar el cuerpo y la mente. Esta pausa no tiene nada que ver con la falta de voluntad, sino que forma parte de un proceso natural.

¿Qué es la inercia del sueño y por qué cuesta levantarse de la cama?

"Es fácil que desde fuera interpretemos ese comportamiento como pereza, falta de voluntad o incluso como una mala costumbre", afirmó Martín Enjuto. Sin embargo, cada persona tiene su propio ritmo al despertar y no todos necesitan el mismo tiempo para pasar del descanso a la actividad.

Además, la cama puede ser un espacio de calma y tranquilidad antes de enfrentar las responsabilidades del día. Para muchos, esos minutos extra son el único momento en el que no deben responder a nadie ni cumplir obligaciones, funcionando como un puente entre la noche y el día.

Un refugio mental: la necesidad de una transición suave antes de las obligaciones

Este hábito es especialmente común en personas con agendas exigentes o que viven bajo mucha presión. En esos casos, volver a la cama unos minutos permite crear un espacio para desconectarse y preparar la mente antes de empezar las tareas diarias. No se trata de evitar el día, sino de entrar en él de forma más gradual.

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Si el cansancio persiste todo el día, conviene consultar a un profesional.

¿Cuándo volver a la cama deja de ser normal y se convierte en una señal de alerta?

Sin embargo, la psicóloga advirtió que si alguien se despierta agotado a pesar de dormir lo suficiente, necesita acostarse por largos períodos o mantiene una sensación de falta de energía durante todo el día, es importante prestar atención. "En estos casos habría que valorar cómo está durmiendo, qué nivel de estrés tiene, cómo son sus rutinas y si existe algún otro factor que pueda estar influyendo en ese cansancio", señaló.

La clave está en la duración y el efecto de esta pausa. "No es lo mismo levantarse, volver a la cama diez minutos para despejarse y después comenzar el día con normalidad, que permanecer durante horas en la cama porque no tenemos energía o estamos intentando evitar aquello que nos genera malestar", explicó Martín Enjuto. Mientras que el primer caso es una simple necesidad de transición, el segundo puede indicar un problema psicológico más serio.

La cama puede ser un espacio de calma antes de las responsabilidades.

Este fenómeno demuestra que no debemos juzgar rápidamente a quienes vuelven a la cama tras despertarse. Muchas veces, ese gesto es una estrategia para enfrentarse mejor a un día lleno de responsabilidades y estrés, y no un signo de pereza o falta de ganas.