A los 70 años, muchas personas optan por reducir su ritmo de vida: viajan menos, aceptan menos compromisos y disminuyen la cantidad de actividades o encuentros sociales. Desde afuera, esto puede parecer un signo de retirada o desinterés, pero la psicología del envejecimiento ofrece otra mirada más alentadora y estratégica.

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Los psicólogos alemanes Paul Baltes y Margret Baltes desarrollaron el modelo de selección, optimización y compensación (SOC), que plantea que envejecer bien no consiste en conservar todo lo que alguna vez hicimos, sino en seleccionar qué objetivos siguen siendo valiosos, invertir recursos en ellos y encontrar nuevas maneras para mantenerlos frente a las limitaciones.

¿Qué es el modelo SOC de Paul Baltes y cuáles son sus tres pilares?

Este modelo se basa en tres pilares: la selección, que implica concentrarse en menos metas; la optimización, que es usar tiempo y esfuerzo para sostener esas metas elegidas; y la compensación, que se activa cuando hay que modificar la forma de hacer algo por la disminución de recursos. Por ejemplo, alguien que deja de jugar tres partidos de tenis por semana pero conserva uno está seleccionando. Otro que abandona varias actividades sociales para dedicar energía a sus nietos, también.

Asimismo, una persona que evita conducir de noche, pero organiza sus reuniones durante el día, está compensando una dificultad sin renunciar a su objetivo de mantener relaciones. En definitiva, reducir la agenda puede ser una forma inteligente de proteger aquello que todavía importa.

Alexandra Freund y Paul Baltes, del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, analizaron este modelo en participantes del Estudio de Envejecimiento de Berlín. Descubrieron que quienes aplicaban estrategias SOC mostraban mayores niveles de bienestar subjetivo, más emociones positivas y menor sensación de soledad, incluso al controlar factores como salud, inteligencia o personalidad.

Cuidar la salud mental: el límite entre reducir obligaciones y aislarse

Sin embargo, no se trata de hacer menos por hacer menos. Si alguien abandona actividades que disfrutaba, pierde interés por todo o se aísla sin querer, podría estar enfrentando problemas de salud, depresión o dificultades físicas. Esa situación no debe confundirse con una estrategia positiva de envejecimiento.

El modelo SOC propone seleccionar metas, optimizar recursos y compensar limitaciones.

Por el contrario, elegir dejar de lado ciertas obligaciones para conservar energía destinada a otras actividades significativas es justamente lo que propone el modelo SOC. Investigadoras como Natalie Regier y Patricia Parmelee estudiaron a 91 adultos mayores que se mudaron a residencias asistidas y hallaron que 56 aplicaban estas estrategias para mantener relaciones, cuidar la salud y preservar fuentes de sentido y crecimiento.

Este hallazgo es especialmente revelador porque estos adultos enfrentaban pérdidas reales de independencia y rutina. No intentaban conservar exactamente la vida anterior, sino que seleccionaban qué querían preservar y adaptaban la forma de hacerlo.

Renunciar a lo secundario para cuidar lo esencial: el arte de envejecer con estrategia

Por eso, una agenda más liviana a los 70 no indica abandono, sino una decisión consciente de no gastar tiempo en actividades que no aportan. Preferir caminar, leer o charlar con alguien importante puede ser la verdadera forma de avanzar en esta etapa.

En la juventud, hacer más suele asociarse con progreso. En la vejez, avanzar puede significar renunciar voluntariamente a lo secundario para cuidar lo esencial. El modelo SOC no niega las pérdidas del envejecimiento, sino que propone enfrentarlas con estrategia.