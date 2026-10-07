Miriam Ruiz, psicóloga, sobre la dependencia emocional: "Poco a poco y casi sin darte cuenta, toda tu vida empieza a girar alrededor de una persona"

La dependencia emocional en una relación puede pasar desapercibida al principio, pero poco a poco comienza a afectar seriamente el bienestar personal. Miriam Ruiz, psicóloga y autora de 'Ya no dependo de ti', define este fenómeno como un proceso en el que "poco a poco y casi sin darte cuenta, toda tu vida empieza a girar alrededor de una persona".

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En estas relaciones, una persona suele abandonar sus propios gustos y necesidades para estar disponible exclusivamente para la pareja, buscando evitar conflictos y mantenerla contenta. Sin embargo, esta entrega total puede terminar desdibujando la identidad y generando un desequilibrio emocional que afecta la autoestima.

¿Qué es la dependencia emocional en la pareja?

Ruiz aclara que depender emocionalmente no es solo querer ni necesitar cariño, sino que el problema surge cuando el miedo a perder a esa persona pesa más que el propio bienestar. Esto se refleja en cómo la vida se organiza en función de la pareja, por ejemplo, modificando planes personales o reduciendo el contacto con amigos y familiares.

Para evitar caer en esta trampa, la especialista recomienda prestar atención a la forma en que armamos nuestros tiempos y actividades, preguntándonos si priorizamos lo que realmente queremos o si esperamos siempre la aprobación o planes de la otra persona. "Cuando tu vida deja de estar organizada alrededor de vos y empieza a organizarse alrededor de otra persona", alerta Ruiz, se está entrando en dependencia emocional.

Cuáles son las señales de que te estás conformando con menos de lo que merecés

Un aspecto clave que menciona la psicóloga es diferenciar entre pedir atención y "mendigar amor". Esta última actitud implica insistir en una relación donde no hay correspondencia o cuidado, justificando comportamientos dañinos y permaneciendo en situaciones que generan sufrimiento.

Según Miriam Ruiz, las señales más claras de que alguien está conformándose con menos de lo que merece incluyen normalizar sentirse sola dentro de la relación, justificar el dolor y renunciar constantemente a necesidades personales para mantener a la pareja. "Cada persona necesita cosas diferentes, pero bases como sentirse querida, escuchada y respetada deberían estar presentes siempre".

Éxito profesional y dependencia afectiva: el fenómeno de la autoestima desigual

La relación entre autoestima y dependencia emocional es muy estrecha. Quienes tienen baja autoestima suelen tolerar situaciones dañinas que no aceptarían si se valoraran más. Por eso, la especialista insiste en la importancia de mantener estándares altos y un diálogo interno positivo para reconocer cuándo algo no encaja con el trato que uno merece.

Curiosamente, una persona puede tener éxito y seguridad en ámbitos como el trabajo o las amistades, pero mostrar inseguridad y dependencia en la pareja. Esto se debe a que la autoestima no es homogénea y está influida por experiencias tempranas, miedo al abandono y el contexto cultural.

¿Cómo superar la dependencia emocional y recuperar tu autonomía?

Para recuperar el control sobre la propia vida, Miriam Ruiz aconseja volver el foco hacia uno mismo y las múltiples áreas que componen el bienestar personal, como la familia, amigos, hobbies y proyectos personales. "Cuanto más rica sea tu vida, menos probable es que todo tu bienestar dependa de una sola persona".

La dependencia emocional comienza cuando la vida se organiza alrededor de la pareja.

Además, destaca la importancia de tener propósitos y actividades propias que ilusionen, ya que "una pareja puede hacerte feliz, pero no debería ser la única fuente de bienestar". Comenzar con pequeños pasos, como preguntarse "¿qué me hace sentir bien?" o identificar qué se hace por miedo, es fundamental para recuperar la identidad.

El temor a la soledad y la trampa de elegir pareja por necesidad

En cuanto al miedo a la soledad, la psicóloga señala que muchas personas confunden "necesitar a alguien" con no saber estar solas. "El problema aparece cuando creemos que sin esa persona no vamos a poder estar bien y nos resulta insoportable la idea de estar solas". En esos casos, la elección de la pareja no es por amor, sino por miedo, lo que define la dependencia emocional.

Finalmente, para evitar esta dependencia, Ruiz recomienda cultivar hobbies y proyectos personales que no involucren a la pareja, y entender que una relación sana requiere negociación y adaptación mutua, no que siempre uno se adapte hasta perderse a sí mismo.