La ropa que elegís cada mañana puede comunicar más de lo que imaginás. Según especialistas citadas en un artículo sobre psicología y colorimetría, algunos tonos pueden transmitir confianza, seguridad, elegancia o claridad. Entre una amplia variedad de opciones, hay tres colores que aparecen vinculados a determinadas características: azul, negro y blanco.

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La colorimetría analiza cómo se perciben los colores y cómo pueden influir en la imagen que una persona proyecta hacia los demás. Sandra Burgos, pedagoga especializada en liderazgo emocional, explica que conocer estas características puede servir como una guía para elegir los tonos de la ropa y generar una determinada impresión.

¿Qué transmite el azul cuando lo elegís para vestirte?

El azul está asociado con elementos como el cielo y el mar, por lo que suele relacionarse con sensaciones de estabilidad, confianza y seguridad. Por esas características, puede convertirse en una elección habitual cuando una persona busca proyectar una imagen serena o confiable.

Sin embargo, la psicóloga Ferreiro también advierte que este color puede comunicar frialdad o distancia. En ese sentido, explicó: “También puede transmitir frialdad o lejanía, por lo que si un día te sientes así, es muy normal que recurras al azul”.

El negro suele comunicar elegancia, aunque también puede proyectar cierta frialdad.

Negro: elegancia, pero también otras señales

El negro suele estar relacionado con la elegancia y la sofisticación, especialmente cuando se combina con estilo. A la vez, la especialista señala que su uso permanente puede transmitir sensaciones diferentes, como tristeza, frialdad o soledad.

Además, Ferreiro advierte sobre la carga autoritaria que puede tener este tono y que, en determinadas circunstancias, puede generar desconfianza. Por eso, la elección del negro no debería analizarse de manera aislada, sino teniendo en cuenta el conjunto de la vestimenta.

¿Por qué el blanco aparece entre los colores destacados?

El blanco se relaciona con la pureza, la claridad y la inocencia. De acuerdo con la especialista, también puede ser elegido por personas que se sienten fácilmente agobiadas y buscan una sensación de mayor amplitud.

El blanco se asocia con claridad, pureza e inocencia al vestirte.

Para ejemplificarlo, Ferreiro contó el caso de un paciente que tenía 40 camisas blancas y 40 remeras blancas y se las cambiaba constantemente. El ejemplo muestra cómo una preferencia por determinado color puede aparecer repetidamente en la elección cotidiana de la ropa.

Un color no alcanza para definir cómo es una persona

Aunque determinados tonos puedan transmitir ciertas sensaciones, el color de una prenda no permite definir por sí solo la personalidad de quien la usa. Ferreiro remarca que también hay que observar cómo lleva la ropa y cuál es su apariencia general.

Por ejemplo, un conjunto completamente negro puede adquirir otro significado si incorpora algunos puntos de color. En ese caso, según la especialista, puede reflejar que la persona conoce de moda y tiene un estilo propio.

¿Cómo descubrir qué colores te favorecen?

Burgos plantea la teoría de las 12 estaciones, que toma en cuenta tres aspectos: tono, valor y saturación. Como orientación general, las pieles frías pueden combinar mejor con plateado, gris o azul, mientras que las cálidas pueden favorecerse con dorado, naranja o marrón.

El cabello y los ojos también forman parte del análisis. La especialista señala que unos ojos de color uniforme podrían indicar una saturación brillante, mientras que una mezcla de tonalidades apuntaría a una saturación suave.