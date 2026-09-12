Por qué poner los dibujos de los niños en la heladera mejora su autoestima

Valorar el esfuerzo por encima del talento impulsa una mentalidad de crecimiento.

En muchos hogares, los dibujos de los niños terminan colgados en la puerta de la heladera, mostrando soles sonrientes, casas coloridas o retratos familiares hechos con rotuladores. Más allá de ser un simple gesto de cariño, este hábito tiene un impacto profundo en el desarrollo emocional de los más chicos.

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Especialistas en psicología del desarrollo explican que exhibir estas creaciones en un lugar visible transmite a los niños un mensaje claro: lo que hacen importa. Esta valorización cotidiana refuerza su sensación de competencia y pertenencia dentro de la familia, pilares fundamentales para su crecimiento emocional.

¿Por qué colgar los dibujos de los niños en la heladera fortalece su autoestima?

Esta idea coincide con la teoría de la autodeterminación de los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan, quienes sostienen que para desarrollarse saludablemente las personas necesitan sentirse capaces, autónomas y conectadas con quienes las rodean.

Los expertos destacan que la autoestima infantil se construye en gran medida a partir de las reacciones de los adultos cercanos. Por eso, un simple gesto como sujetar un dibujo con un imán en la heladera puede transformarse en un reconocimiento diario que no premia el resultado artístico, sino el esfuerzo y la creatividad detrás de cada obra.

Un reconocimiento diario: valorar el esfuerzo creativo por encima del talento

En muchas casas, las puertas se convierten en murales que se llenan durante el curso escolar y se renuevan con cada año. Este ritual familiar, investigado por Carol Dweck y Elizabeth Gunderson, termina reforzando el vínculo entre padres e hijos y sosteniendo la motivación infantil.

Exhibir los dibujos transmite a los niños que lo que hacen importa.

Además, según las investigaciones de Carol Dweck, experta en mentalidad de crecimiento, valorar el esfuerzo más que el talento ayuda a que los niños desarrollen una relación saludable con el aprendizaje y los errores. En lugar de decir "qué artista sos", el reconocimiento se centra en el trabajo y dedicación que implica cada dibujo.

Este hábito no solo mejora la autoestima, sino que también fortalece los lazos familiares. La heladera se transforma en un escaparate emocional del hogar, donde los chicos sienten que forman parte de algo importante y que sus aportes son valorados por todos.

Lejos de ser una simple costumbre, colgar los dibujos infantiles en la heladera es una herramienta poderosa para validar emocionalmente a los niños, reforzando su confianza, motivación y sentido de pertenencia desde muy temprana edad.

La teoría de la autodeterminación destaca la necesidad de sentirse capaces.

Consejos para validar emocionalmente a los chicos con pequeños gestos

Si querés reforzar la autoestima de los más chicos, tené en cuenta estos tips:

Exhibí sus creaciones en lugares visibles. No hace falta una heladera. Podés usar un corcho, una repisa o una pared. Lo importante es que el dibujo esté a la vista y que el chico sienta que su trabajo importa.

Preguntale sobre su dibujo. "¿Qué es esto?", "¿Cómo se te ocurrió?". Mostrar interés genuino por su proceso creativo fortalece el vínculo y la confianza.

Renová la exhibición. No dejes el mismo dibujo durante meses. A medida que crean nuevas obras, actualizá el espacio. Eso les muestra que seguís prestando atención.

No lo compares con otros. Cada chico tiene su propio ritmo y estilo. Evitá comparaciones con hermanos o compañeros. El reconocimiento debe ser individual.