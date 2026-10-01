Seguramente viste a alguien cruzarse de brazos durante una charla y pensaste que estaba molesto o aburrido. Sin embargo, la psicología asegura que esta postura tiene múltiples significados que dependen del contexto y no siempre reflejan enfado o rechazo.

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Este gesto, comúnmente asociado con desinterés o desacuerdo, puede ocultar motivos muy distintos. Por ejemplo, en una reunión laboral, un asistente que escucha con los brazos cruzados no necesariamente está en desacuerdo con lo que se expone. Según especialistas en lenguaje corporal, a veces se trata de una forma de buscar seguridad o de concentrarse mejor.

¿Por qué cruzamos los brazos? Las 4 razones principales según la psicología

Los expertos en comunicación no verbal identifican cuatro razones principales para cruzar los brazos. En primer lugar, sirve como un mecanismo de protección: los brazos actúan como una barrera frente al estrés, la ansiedad o la frustración. En segundo lugar, ayuda a mantener la concentración, especialmente cuando se procesa información compleja o se sigue una conversación extensa. La tercera causa es la comodidad, ya que para muchas personas esta postura es relajante y un reflejo para descansar los músculos. Por último, factores físicos como el frío o el cansancio también motivan este gesto.

La barrera invisible: el rol de la timidez, el estrés y el autocontrol

Hanan Parvez, máster en Psicología, vinculó el cruce de brazos con una actitud defensiva relacionada con la incomodidad, la timidez o la inseguridad. "Cuando alguien no se siente a gusto con los temas que se tratan en una conversación, tiende a colocar los brazos sobre el pecho como si levantara una barrera", explicó. Además, algunos lo asocian con niveles altos de temor o ansiedad, mientras que otros lo ven como un método de autocontrol ante la frustración o la ira contenida, sin descartar por completo su relación con el enfado.

Los brazos cruzados pueden actuar como barrera frente al estrés o la ansiedad.

¿Cómo influye el lenguaje corporal en la perseverancia y la resolución de problemas?

Más allá de estas interpretaciones, un estudio experimental realizado por Ron Friedman y Andrew Elliot, de la Universidad de Rochester, aportó datos interesantes sobre el efecto de cruzar los brazos en la perseverancia. En 2008, publicaron dos experimentos en la revista European Journal of Social Psychology. En el primero, un grupo de estudiantes intentó resolver un anagrama imposible, con la diferencia de que unos tenían las manos sobre los muslos y otros los brazos cruzados. Mientras que los primeros desistieron a los 30 segundos, los segundos siguieron intentándolo casi 55 segundos.

En el segundo experimento, cruzar los brazos se relacionó con un mejor desempeño al resolver anagramas que sí tenían solución, efecto atribuido a una mayor persistencia. No se observaron diferencias en comodidad, estado de ánimo ni en el cumplimiento de instrucciones entre los grupos, y los participantes no notaron que su postura influía en su conducta.